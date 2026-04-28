Исламские фининструменты. Комитет ЖК одобрил поправки в Гражданский кодекс

Комитет Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции рассмотрел проект закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики», инициированный депутатами парламента.

Как отметил один из инициаторов законопроекта, депутат Илимбек Кубанычбеков, предлагаемые изменения направлены на развитие исламских финансовых инструментов в стране.

По его словам, документ предусматривает возможность регистрации права собственности на предмет договора мурабаха непосредственно на имя клиента. Также предлагается расширить применение договора убывающей мушараки как формы партнерства при приобретении имущества.

Как отмечается, изменения направлены на совершенствование системы финансирования на основе исламских принципов. Ожидается, что нововведения создадут правовую основу для развития исламских финансовых инструментов и расширят возможности привлечения инвестиций в экономику страны.

Законопроект был рассмотрен в третьем чтении и принят депутатами.