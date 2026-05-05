6 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо 9, 12).

2 Чуйская область Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Жон-Арык (улица Школьная).

Московский РЭС

9.00-17.00 — село Кыз-Моло (улица Октябрьская).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чорголо (улица Гагарина).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Асылбаш (улицы Кашка-Суу, Шамши);

9.30-18.00 — села Шалта (кошара, улица Калмырза), Чон-Джар (улицы Термечикова, Темирбекова), Кун-Туу (дачи).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село станция Ивановка (улицы Ленина, Юбилейная, Гагарина).

Чуйский РЭС