Парламент одобрил инициативу о сокращении числа членов ЦИК КР

Парламент одобрил инициативу о сокращении числа членов ЦИК. Решение принято сегодня на заседании ЖК при обсуждении поправок в проект конституционного закона «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов» в первом чтении. Документ подготовлен группой депутатов.

По словам нардепа Нурбека Сыдыгалиева, проект конституционного закона предусматривает сокращение состава Центризбиркома с 12 до 7 членов.

«То есть три члена будут избираться по квоте президента, четыре — по квоте Жогорку Кенеша. Предлагаемые изменения направлены на оптимизацию работы государственного аппарата, улучшение внутренней координации, повышение эффективности принятия решений и сокращение бюджетных расходов. При этом в режиме второго чтения мы хотим внести изменения в концепцию законопроекта, то есть хотим утвердить число членов ЦИК с 7 до 8, чтобы не было конфликта интересов», — отметил он.

Депутат привел в пример работу комиссии в Казахстане, где на 20 миллионов человек приходится семь членов. Он заметил: законопроект также принимается в связи с тем, что часто встает вопрос кворума.

«Не могут собрать кворум, что негативно отражается на работе органа. Часто члены Центризбиркома участвуют в заседании онлайн, из дома, что я считаю неправильным. Все должны сидеть лично на заседаниях», — добавил Нурбек Сыдыгалиев.

Заместитель главы ЦИК Айдана Жупуева согласилась, что иногда встает вопрос отсутствия кворума. «Во времена ковида мы разрешили членам комиссии участвовать в формате видеоконференции, поэтому некоторые и сейчас голосуют онлайн», — сказала она.

Депутаты одобрили законопроект в первом чтении, отметив, что оптимальным будет оставить восемь членов Центризбиркома.