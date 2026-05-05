15:39
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Бизнес

Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге

MEGA предлагает удобное решение для абонентов, планирующих поездки за пределы Кыргызстана — услугу «Мессенджеры в роуминге».

Пользователи смогут оставаться на связи с близкими в любой точке мира, не беспокоясь о расходах на мобильный интернет. Услуга предоставляет безлимитный доступ к популярным мессенджерам WhatsApp и Telegram в роуминге со скоростью 64 Кбит/с.

Главное преимущество предложения — простота и предсказуемость расходов: абонент оплачивает фиксированную стоимость пакета и пользуется мессенджерами без дополнительного списания интернет-трафика. При этом доступ к другим интернет-ресурсам ограничивается, что позволяет избежать незапланированных затрат.

Подключить услугу можно заранее, находясь в домашней сети, однако ее действие активируется автоматически только при регистрации в сети зарубежного оператора.

Стоимость пакета — 190 сомов. Подключить его можно, набрав *153*3#, а для проверки статуса — *153*5#.

MEGA отмечает, что сервис особенно актуален в период праздничных поездок, когда важно оставаться на связи, не тратя время на поиск Wi-Fi или контроль интернет-расходов.

С услугой «Мессенджеры в роуминге» пользователи могут свободно общаться, делиться впечатлениями и оставаться онлайн в путешествиях — просто и удобно.

Лицензии ГАС КР: № № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.

 

 

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/372935/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
MEGA подвела итоги 2025-го на годовом собрании акционеров
MEGA открывает код 880 для всех абонентов в честь 20-летия компании
30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
Двадцать лет вместе: MEGA делится праздником с абонентами
MEGA — 20 лет, соединяя страну
MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
MEGA объявляет скидки на устройства в рамках 20-летия компании
20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
Популярные новости
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; 9&nbsp;мая состоится праздничный концерт В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт
Бизнес
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; 9&nbsp;мая состоится праздничный концерт В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17&nbsp;среди гостей концертов Kyrgyz Tour MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
5 мая, вторник
15:23
Талибан запретил подтверждать дипломы женщинам Талибан запретил подтверждать дипломы женщинам
15:13
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
15:02
Мэрия Бишкека готовит мероприятия в честь Дня Победы. Программа
14:51
Подпольный гей-клуб в Бишкеке. Хозяйку дома задержала милиция
14:45
Из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера умерли три человека