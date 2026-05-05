Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге

MEGA предлагает удобное решение для абонентов, планирующих поездки за пределы Кыргызстана — услугу «Мессенджеры в роуминге».

Пользователи смогут оставаться на связи с близкими в любой точке мира, не беспокоясь о расходах на мобильный интернет. Услуга предоставляет безлимитный доступ к популярным мессенджерам WhatsApp и Telegram в роуминге со скоростью 64 Кбит/с.

Главное преимущество предложения — простота и предсказуемость расходов: абонент оплачивает фиксированную стоимость пакета и пользуется мессенджерами без дополнительного списания интернет-трафика. При этом доступ к другим интернет-ресурсам ограничивается, что позволяет избежать незапланированных затрат.

Подключить услугу можно заранее, находясь в домашней сети, однако ее действие активируется автоматически только при регистрации в сети зарубежного оператора.

Стоимость пакета — 190 сомов. Подключить его можно, набрав *153*3#, а для проверки статуса — *153*5#.

MEGA отмечает, что сервис особенно актуален в период праздничных поездок, когда важно оставаться на связи, не тратя время на поиск Wi-Fi или контроль интернет-расходов.

С услугой «Мессенджеры в роуминге» пользователи могут свободно общаться, делиться впечатлениями и оставаться онлайн в путешествиях — просто и удобно.

