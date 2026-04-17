14:59
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Власть

В Жогорку Кенеше обсудили вопросы повышения доступности образования для взрослых

В Жогорку Кенеше 17 апреля под руководством депутата Жогорку Кенеша Медера Чотонова отмечен День образования взрослых. В мероприятии приняли участие представители кабинета министров, посол Германии в Кыргызской Республике Моника Ленхард, экс-депутаты Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова, Эльдар Абакиров, руководители организации DVV International, Кыргызской ассоциации образования взрослых, а также эксперты в сфере образования.

Депутат Медер Чотонов отметил важность образования взрослых и повышения профессиональной квалификации в условиях стремительного развития информационных технологий, а также значимость трудоустройства граждан независимо от их возраста.

«Жогорку Кенеш принял постановление об установлении 17 апреля ежегодно отмечаемым Днем образования взрослых. Как говорится, никогда не поздно получить образование. Непрерывное обучение и саморазвитие каждого гражданина играют важную роль в развитии нашего государства», — подчеркнул он.

В ходе мероприятия с поздравительными речами выступили посол Германии в Моника Ленхард и бывший депутат Жогорку Кенеша Эльдар Абакиров, отметив важность подготовки специалистов, востребованных современным рынком труда.

Эксперты высказали свои мнения по вопросам повышения доступности образования для взрослых, развития профессиональных навыков и реализации проектов, направленных на укрепление человеческого потенциала страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370826/
просмотров: 144
Версия для печати
Популярные новости
