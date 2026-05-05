Заместитель мэра Кубанычбек Иманалиев посетил промышленные предприятия столицы. Об этом сообщает муниципалитет Бишкека.

По его данным, выезд состоялся в рамках реализации проекта «100 промышленных предприятий — 2026».

В рамках мероприятия он посетил четыре промышленных объекта:

ОсОО «КыргызТрансформатор» — проект по производству силовых трансформаторов;

ОсОО «Первый индустриальный комплекс» (ОА «Полибетон») — строительство дополнительного кондитерского цеха;

ОсОО «Пром Склад Кей Джи» — строительство фармацевтического складского комплекса;

фабрику по производству женской одежды ИП «Сулайманова».

В ходе выезда рассмотрены текущие этапы реализации проектов, а также обозначены проблемные вопросы, включая вопросы финансирования, земельных отношений и получения разрешительной документации.

По итогам посещения соответствующим службам даны поручения по ускорению реализации проектов и оказанию необходимого содействия.