Общество

Сто промышленных предприятий — 2026. Власти Бишкека проверили реализацию проекта

Заместитель мэра Кубанычбек Иманалиев посетил промышленные предприятия столицы. Об этом сообщает муниципалитет Бишкека.

По его данным, выезд состоялся в рамках реализации проекта «100 промышленных предприятий — 2026».

В рамках мероприятия он посетил четыре промышленных объекта:

  • ОсОО «КыргызТрансформатор» — проект по производству силовых трансформаторов;
  • ОсОО «Первый индустриальный комплекс» (ОА «Полибетон») — строительство дополнительного кондитерского цеха;
  • ОсОО «Пром Склад Кей Джи» — строительство фармацевтического складского комплекса;
  • фабрику по производству женской одежды ИП «Сулайманова».

В ходе выезда рассмотрены текущие этапы реализации проектов, а также обозначены проблемные вопросы, включая вопросы финансирования, земельных отношений и получения разрешительной документации.

По итогам посещения соответствующим службам даны поручения по ускорению реализации проектов и оказанию необходимого содействия.
