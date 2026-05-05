OnePlus и Realme объединились, чтобы выпускать смартфоны вместе

Компания OnePlus и Realme объединились, чтобы преодолеть кризис. Об этом сообщает издание 9to5Google со ссылкой на инсайдера под ником Digital Chat Station (DCS).

По информации DCS, два крупных бренда смартфонов объединились. Это произошло на фоне плохих показателей OnePlus, которая по слухам намеревалась свернуть продажи на европейском рынке.

Инсайдер отметил, что две компании прошли процедуру «официального слияния». Специалисты заметили, что это важная новость, однако не сенсационная, так как OnePlus является дочерним брендом Oppo, а Realme в начале года стала частью этого китайского IT-гиганта.

В материале подчеркивается, что маркетинг и сервисное обслуживание компаний будет общим. Однако неизвестно, будут ли партнеры выпускать устройства под своими брендами. По мнению экспертов, это слияние не только спасет OnePlus, но и даст преимущество Realme. Они напомнили, что Realme не представлена в США, где много лет работает OnePlus.