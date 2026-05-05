21:56
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Техноблог

OnePlus и Realme объединились, чтобы выпускать смартфоны вместе

Компания OnePlus и Realme объединились, чтобы преодолеть кризис. Об этом сообщает издание 9to5Google со ссылкой на инсайдера под ником Digital Chat Station (DCS).

По информации DCS, два крупных бренда смартфонов объединились. Это произошло на фоне плохих показателей OnePlus, которая по слухам намеревалась свернуть продажи на европейском рынке.

Инсайдер отметил, что две компании прошли процедуру «официального слияния». Специалисты заметили, что это важная новость, однако не сенсационная, так как OnePlus является дочерним брендом Oppo, а Realme в начале года стала частью этого китайского IT-гиганта.

В материале подчеркивается, что маркетинг и сервисное обслуживание компаний будет общим. Однако неизвестно, будут ли партнеры выпускать устройства под своими брендами. По мнению экспертов, это слияние не только спасет OnePlus, но и даст преимущество Realme. Они напомнили, что Realme не представлена в США, где много лет работает OnePlus.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/372885/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперты составили традиционный рейтинг Android-смартфонов по итогам апреля
Нейросеть Google теперь генерирует документы из текста и фото
WhatsApp намерен дать пользователям 2 гигабайта для защищенных бэкапов чатов
Смартфон с полноценным водяным охлаждением выпустили в Китае
Эксперты: Трехмерное сканирование лица — самый надежный способ защиты гаджета
Huawei отказалась от выпуска смартфонов с наклеенной на экран защитной пленкой
Samsung Galaxy S27 Ultra с батареей повышенной емкости показали инсайдеры
Как будет выглядеть Huawei Pura X Max, показали инсайдеры
Для улучшения ОС. Microsoft готовит обновление меню «Пуск» в Windows 11
Мировой рынок смартфонов упал на 6 процентов впервые с 2023 года
Популярные новости
Новый смартфон от&nbsp;корпорации Xiaomi подорожает на&nbsp;более чем $100 Новый смартфон от корпорации Xiaomi подорожает на более чем $100
Российский мессенджер Мах получил от&nbsp;Cloudflare статус шпионского приложения Российский мессенджер Мах получил от Cloudflare статус шпионского приложения
Cloudflare убрал статус шпионского приложения с&nbsp;российского мессенджера Мах Cloudflare убрал статус шпионского приложения с российского мессенджера Мах
Эксперты составили традиционный рейтинг Android-смартфонов по&nbsp;итогам апреля Эксперты составили традиционный рейтинг Android-смартфонов по итогам апреля
Бизнес
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; 9&nbsp;мая состоится праздничный концерт В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт
5 мая, вторник
21:38
OnePlus и Realme объединились, чтобы выпускать смартфоны вместе OnePlus и Realme объединились, чтобы выпускать смартфон...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 мая: днем будет жарко
20:25
Сборная Кыргызстана по футболу примет участие в CAFA U20 Championship
20:04
Бесплатный концерт Шакиры на пляже в Рио-де-Жанейро собрал 2 миллиона человек
19:42
Сборная КР завоевала медали на этапе Кубка мира по конному спорту в Ташкенте