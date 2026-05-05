Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая

9 мая в Караколе состоится грандиозный праздничный концерт, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Центральная площадь города станет местом, где память о великом подвиге оживет в музыке, голосах артистов и общей атмосфере единства.

Начало мероприятия — в 18.00. Вход на мероприятие свободный для всех жителей и гостей города.

Концерт организован при поддержке мэрии города Каракол в рамках международного патриотического движения «Победа 9/45», которое призвано сохранить историческую память о событиях Великой Отечественной войны и сформировать единые подходы к патриотическому воспитанию молодежи, при поддержке автономной некоммерческой организации содействия развития международного сотрудничества «Евразия».

В этот вечер зрителей ждет по-настоящему яркая и эмоциональная концертная программа. Впервые за последние 20 лет в Кыргызстане выступит легендарная группа «Любэ» — коллектив, чьи песни давно стали символами памяти, силы духа и уважения к истории. Особое место в концерте займут любимые артисты Николай Басков и группа «Блестящие», добавив в программу масштаб и праздничное настроение.

Праздничное настроение в программе концерта добавят артисты Кыргызстана: Жылдыз Осмоналиева, Султан Садыралиев, Аксай, Гулзат Рыскулова, Малика Дина и Омар.

Ярким финалом праздника — символом благодарности, памяти и мира — станет грандиозный фейерверк, который озарит небо над Караколом и жемчужиной Кыргызстана — озером Иссык-Куль и станет яркой финальной точкой этого значимого дня.
