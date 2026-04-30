Власть

Мошенники из Казахстана обманули слабослышащих кыргызстанцев на миллионы

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявил о серии мошенничеств в отношении граждан с нарушением слуха. По его словам, ущерб по этим делам превышает 20 миллионов сомов.

Как сообщил парламентарий, более 30 человек с нарушением слуха подали заявления друг на друга, оформляя их как факты мошенничества. Речь идет о событиях 2023–2025 годов.

По данным депутата, двое граждан Казахстана, также имеющие нарушения слуха, приезжали в Кыргызстан и предлагали оформить жилье по заниженной цене. В результате пострадавшие переводили деньги, которые, по словам Бекешева, выводились за пределы страны.

«Они очень доверчивые, есть проблемы с уровнем правовой грамотности. В итоге более 20 миллионов сомов были переведены в Казахстан», — отметил он.

Фото Жогорку Кенеша. Дастан Бекешев

Депутат подчеркнул, что на сегодня задержаны только посредники, которые также являются людьми с нарушением слуха. Организаторы схемы, по его словам, к ответственности не привлечены.

Бекешев обратился в Министерство внутренних дел Кыргызской Республики с просьбой провести совместное расследование с правоохранительными органами Казахстана.

Заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев заявил, что работа в этом направлении будет вестись совместно с казахстанской стороной.
