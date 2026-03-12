В ЖК озаботились проблемой дропперства среди молодежи. В парламенте депутаты обсуждают исполнение постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 июня 2025 года № 3297-VII «О мерах по противодействию мошенническим преступлениям в банковской сфере и сети Интернет».

Депутат Алтынбек Кылычбаев отметил, что МВД задерживает много дропперов, которые продавали мошенникам банковские карты.

«В основном дропперы это молодые люди. По закону им грозит до семи лет. Но какой будет их судьба после тюрьмы, ведь они совсем молодые? Ведь основные виновники остаются без наказания. Может, стоить подумать о том, как смягчить наказание? Мы проводили круглый стол, где просили провести анализ того, каков сегодня средний возраст дропперов. Кроме того, тогда сами сотрудники милиции говорили, что есть необходимость в пересмотре слишком строгого наказания для молодых лиц», — добавил он.

Член правления НБ КР Санжар Абдыгазиев отметил, что, согласно анализу, средний возраст дропперов до 25 лет, в зоне повышенного риска от 18 до 22 лет — таких 60 процентов.

«Бывали случаи, когда задерживали несовершеннолетних до 18 лет, но таких не так много. Факты дропперства были связаны с 4 банками страны», — добавил он.

Замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев отметил, что граждане осознанно идут на дропперство, понимая, что это преступление.

«Поэтому они должны получать наказание. В 2025 году было привлечено к ответственности 226 дропперов. Но сейчас мы усилили профилактические мероприятия и есть тенденция к снижению числа дропперов», — добавил он.