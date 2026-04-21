Власть

Парламенты Кыргызстана и Австрии будут расширять сотрудничество

Сегодня, 21 апреля 2026 года, в рамках визита первого вице-спикера Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Медера Алиева в город Вену для участия в 26-й конференции Альянса по борьбе с торговлей людьми в парламенте Австрии состоялась встреча с председателем Национального совета Австрийской Республики господином Вальтером Розенкранцем. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, стороны обсудили актуальные вопросы развития межпарламентского сотрудничества между Кыргызской Республикой и Австрийской Республикой. Особое внимание было уделено укреплению взаимодействия в рамках парламентской дипломатии, расширению практики взаимных визитов, а также развитию контактов между парламентскими группами дружбы.

Кроме того, были затронуты вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия двух стран на международных и многосторонних площадках. Стороны отметили важность координации усилий в рамках международных организаций.

Отдельно была подчеркнута значимость гуманитарного и межкультурного диалога как основы для укрепления взаимопонимания между народами двух стран.

В завершение встречи Медербек Алиев передал официальное приглашение от торага Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева Вальтеру Розенкранцу посетить Кыргызстан с официальным визитом.
Парламенты Кыргызстана и Австрии будут расширять сотрудничество
