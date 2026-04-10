Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении парламентских выборов в августе этого года.

По его словам, голосование пройдет после вступления в силу новой Конституции, принятой на референдуме 15 марта. Основной закон начнет действовать с 1 июля.

Согласно новой редакции, в стране будет сформирован однопалатный парламент — Курултай. В его состав войдут 145 депутатов, избираемых на пять лет по пропорциональной системе — по партийным спискам.

Глава государства отметил, что подпишет закон о назначении выборов сразу после вступления Конституции в силу. Он подчеркнул, что раннее объявление сроков позволит партиям полноценно подготовиться к кампании.

«Выборы станут началом широкой перестройки политической системы», — заявил он.

Отметим, что, по данным Центральной избирательной комиссии РК, новую редакцию Конституции поддержали 87,15 процента проголосовавших. Референдум прошел 15 марта 2026 года.