Власть

КР стала первой в мире страной, где самая большая представленность женщин в ЖК

Кыргызстан стал первой в мире страной, где самая большая представленность женщин в ЖК. Об этом на заседании заявил спикер парламента Марлен Маматалиев.

По его словам, недавно в ООН поднят вопрос гендерного представительства в парламенте КР.

«Мы на первом месте в мире, и это радует. Вчера в ЖК стала 31 женщина-депутат, и это усилило наш прогресс. Надо отметить, что 30-процентное представительство женщин соблюдается как в президиуме ЖК, так и в комитетах и группах дружбы. Это говорит о том, что в нашей стране уважают и чтут женщин», — добавил Марлен Маматалиев.
