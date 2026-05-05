20:22
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Бесплатный концерт Шакиры на пляже в Рио-де-Жанейро собрал 2 миллиона человек

Бесплатный концерт Шакиры на пляже в Рио-де-Жанейро собрал 2 миллиона человек, пишет DW.

Выступление на пляже Копакабана стало частью мирового турне колумбийской певицы «Женщины больше не плачут». Шакира исполнила все хиты, завершив выступление песней BZRP Music Sessions #53/66, созданной после ее расставания с футболистом Жераром Пике. «Мы, женщины, каждый раз, когда падаем, поднимаемся и становимся немного мудрее», — сказала певица.

Толпы людей начали собираться на знаменитом пляже еще с утра, многие приехали из других стран Латинской Америки. Выступление Шакиры, как и концерты Bad Bunny в Сан-Паулу, «дают понять, что Бразилия, Пуэрто-Рико, Колумбия и другие страны являются частью Латинской Америки. И что Америка — это не Соединенные Штаты», говорит одна их пришедших Хеллем Соуза да Силва.

Концерт посетили 2 миллиона человек, написал мэр Рио Эдуардо Кавальере в X. В прошлые годы на этом пляже выступили Мадонна и Леди Гага. Бесплатные концерты — часть политики мэрии: «Инвестиции в шоу принесут нам финансовую отдачу в 40 раз больше», — сказал Кавальере. Благодаря притоку туристов на выступление Шакиры казна города ожидает дополнительные $155 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372908/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
В Нью-Йорке требуют отменить концерт Юлдуз Усмановой на Брайтон-Бич
Симфония без границ. В Бишкеке пройдет музыкальная встреча ФРГ и Кыргызстана
Бишкекчан и гостей столицы приглашают на шоу японских барабанов Ooedodaiko
Два оркестра объединятся на одной сцене в Бишкеке
Органист Мирлан Касымалиев даст первый сольный концерт в Бишкеке
Жена рэпера Мота в Бишкеке вышла на сцену в платье кыргызского дизайнера
Гала-концерт «Шедевры мирового балета» пройдет в Бишкеке
В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Бесплатные концерты, кино и регби: в Бишкеке и Оше пройдет Неделя Франкофонии
Популярные новости
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Не&nbsp;только День труда. Что еще отмечают 1&nbsp;мая? Тест Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
Бизнес
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; 9&nbsp;мая состоится праздничный концерт В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт
5 мая, вторник
20:04
Бесплатный концерт Шакиры на пляже в Рио-де-Жанейро собрал 2 миллиона человек Бесплатный концерт Шакиры на пляже в Рио-де-Жанейро соб...
19:42
Сборная КР завоевала 4 медали на этапе Кубка мира по конному спорту в Ташкенте
19:21
Американский рэпер Flo Rida выступил в ак калпаке на концерте в Москве
19:04
Ради безопасности подростков. Милиция Оша проводит ночные рейды
18:52
Спасатели эвакуировали двух граждан Японии из парка «Ала-Арча»