Бесплатный концерт Шакиры на пляже в Рио-де-Жанейро собрал 2 миллиона человек, пишет DW.

Выступление на пляже Копакабана стало частью мирового турне колумбийской певицы «Женщины больше не плачут». Шакира исполнила все хиты, завершив выступление песней BZRP Music Sessions #53/66, созданной после ее расставания с футболистом Жераром Пике. «Мы, женщины, каждый раз, когда падаем, поднимаемся и становимся немного мудрее», — сказала певица.

Толпы людей начали собираться на знаменитом пляже еще с утра, многие приехали из других стран Латинской Америки. Выступление Шакиры, как и концерты Bad Bunny в Сан-Паулу, «дают понять, что Бразилия, Пуэрто-Рико, Колумбия и другие страны являются частью Латинской Америки. И что Америка — это не Соединенные Штаты», говорит одна их пришедших Хеллем Соуза да Силва.

Концерт посетили 2 миллиона человек, написал мэр Рио Эдуардо Кавальере в X. В прошлые годы на этом пляже выступили Мадонна и Леди Гага. Бесплатные концерты — часть политики мэрии: «Инвестиции в шоу принесут нам финансовую отдачу в 40 раз больше», — сказал Кавальере. Благодаря притоку туристов на выступление Шакиры казна города ожидает дополнительные $155 миллионов.