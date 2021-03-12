Дикие истории XXI века: за что истязают, унижают и убивают кыргызстанок

Очередной факт жестокого убийства в Аламединском районе снова поверг в шок общественность. Сын сжег свою мать заживо. Еще один дикий случай в копилке жестокого насилия. Многие считают, что и это преступление останется безнаказанным. И дело не в том, что суды проявляют удивительную благосклонность к мужчинам, издевающимся над женщинами, а в том, что жертвы насилия прощают своих мучителей.

24.kg решило напомнить о самых громких преступлениях, которые были совершены в отношении женщин.

От любви до ревности

Начало 2020 года потрясло кыргызстанцев трагедиями, которые произошли с женщинами.

В январе в реанимационном отделении Баткенской больницы скончалась 26-летняя женщина. Милиция установила, что муж избил ее и облил кипятком. Причиной ссоры стала ревность. На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Он рассказал, что сначала супруга устроила скандал после того, как узнала, что у него нет денег на бензин и поездку к ее родителям.

Жена, со слов обвиняемого, просила развода, и в пылу ярости сказала ему, что была с любовником. После этого, якобы не выдержав издевательств жены, он стал ее бить и пинать. Затем опрокинул на нее тазик с горячей водой.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

В феврале в Оше ревнивый супруг сначала сбил, а затем протащил жену на машине несколько метров. Поводом для ярости стала банальная причина — жена задержалась в бане больше отведенного ей времени.

В итоге потерпевшая отказалась от каких-либо претензий к обидчику.

Несчастный просмотр

В марте 2020 года Сокулукский районный суд признал виновным 51-летнего И.Б. в убийстве своей жены. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.

Мужчина несколько раз ударил женщину топором по голове, она скончалась на месте. Обвиняемый признал вину, но не раскаялся, сказав, что в любом случае убил бы жену.

По данным прокуратуры, И.Б. специально купил топор, для того чтобы убить супругу. Женщина якобы несколько лет мешала ему жить, в частности, когда он смотрел телевизор, жена его выключала. Когда она уснула, обвиняемый взял топор и ударил ее.

Мешает кушать, плохо воспитана

В апреле 2020-го судья Токмакского горсуда Асанбек Тойгонбаев назначил исправительные работы мужчине, издевавшемуся над своей женой.

Над жертвой издевались три года только за то, что она «не выполняла своих обязанностей» — не разогревала еду.

Муж вывез супругу за город, приставил к ней оружие и угрожал убить в случае, если она уйдет от него.

Известно, что от дальнейшего разбирательства потерпевшая отказалась.

В Бишкеке мужчину, подозреваемого в доведении до самоубийства жены, признали виновным.

Обвиняемый похитил женщину, насильно посадил в машину, привез ее в село Кой-Таш для вступления в брак. Он отобрал у нее телефон, а затем отправил сообщения с видео своим знакомым о том, что она плохо воспитана. Позже потерпевшая выпила большое количество таблеток и пыталась покончить с собой.

Ясновидящая сказала мужчине о том, что его жена — плохая женщина, поэтому он вернул ее домой. Ему якобы прислали фото, где супруга сидит в сауне.

Бьют и поджигают

В мае Иссык-Кульский районный суд прекратил дело об издевательствах над женщиной.

В приговоре суда указано, что мужчина схватил за шею супругу, а затем протащил ее головой по стене дома. Муж никуда не выпускал ее и оказывал психологическое давление всю ночь.

Во время разбирательства женщина отказалась от претензий к супругу. Она заявила, что уже помирилась с ним.

Еще один случай семейного насилия зафиксировали в Караколе.

Сожитель облил женщину бензином и поджег ее. После произошедшего он требовал от пострадавшей написать встречное заявление и пытался добиться этого угрозами.

Милиция предъявила ему обвинение по статье «Покушение на убийство». В июне суд наказал его минимально, осудив на семь лет и шесть месяцев колонии.

Дильробо с покрышками

История с Дильробо, над которой жестоко издевался муж, надолго останется в памяти кыргызстанцев.

В июне 2020-го пользователи социальных сетей распространили видео семейного насилия. На кадрах было видно, что мужчина надел на плечи жены покрышки с кирпичами, а затем облил ее ледяной водой.

Милиция задержала мужчину, но позже пострадавшая написала встречное заявление. В суде Дильробо сказала, что простила мужа и просила освободить его от наказания.

Обвиняемый отделался наказанием в виде двух лет пробационного надзора. Его выпустили из-под стражи в зале суда.

Избил, но не насиловал

К шести годам лишения свободы приговорили жителя Шамалды-Сая за избиение и изнасилование жены.

По версии следствия, обвиняемый проник в дом женщины через окно, закрыл ей рот и изнасиловал.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый заявил, что действительно побил гражданскую жену, но в сексуальный контакт она вступила добровольно. Пострадавшая же сообщила, что конфликт произошел на фоне разрыва отношений.

Убийство тещи

В июле 18-летний сельчанин жестоко убил свою тещу. Он нанес ей 16 ножевых ранений, а затем ранил тестя.

По версии следствия, мужчина тщательно приготовил все, для того чтобы убить пожилых людей. Он ворвался в дом в маске, связал родственников, затем ударил ножом сначала тещу, а потом ранил тестя.

Во время разбирательства в суде обвиняемый не признал свою вину. Он просил оправдать его.

Терпят, пока не убьют

В августе в Аксыйском районе мужчина жестоко избил супругу электропроводом.

Женщину избили за то, что она поздно пришла домой. Потерпевшая несколько дней пробыла в больнице.

Несмотря на то, что милиция возбудила досудебное производство, женщина не стала предъявлять каких-либо претензий к обидчику.

В Токмаке муж и его мать три дня держали девушку в подвале дома.

После каждой семейной ссоры девушку отправляли сидеть в погребе. Ей не давали пить и есть. В последний раз ее вновь заперли в подвале на три дня.

Известно, что девушка сначала написала заявление в милицию, а позже отказалась от претензий к мужу.

В октябре в Оше мужчина до смерти избил свою беременную жену.

Два дня женщина пролежала дома, а на третьи сутки скончалась.

Во время следствия мужчина признал свою вину. Он пояснил, что пошел на преступление из-за того, что супруга с тещей якобы постоянно издевались над ним. Оскорбившись в очередной раз, он набросился на беременную с кулаками.

Бил кочергой, отобрал детей

Асель Ачикеева терпела побои и унижения со стороны мужа 10 лет. Развестись женщина не могла, думая о детях.

После очередного издевательства Асель Ачикеева, будучи беременной четвертым ребенком, сбежала в Москву к сестре. Женщине сломали нос и выбили зубы. Ее закрывали в подвале, где хранится уголь.

Женщина не могла обратиться в милицию, поскольку супруг угрожал ей. В итоге детей у Асель отобрали. Суд склонялся на сторону обидчика лишь потому, что у жертвы семейного насилия нет недвижимости и официального места работы.

Когда родные хуже врагов

В селе Казарман Джалал-Абадской области девушку с ограниченными возможностями здоровья избивали бабушка с дедушкой. Шокирующее видео опубликовал в социальных сетях брат пострадавшей.

На кадрах инвалида избивала пожилая женщина. В этот момент супруг поддерживал ее действия.

В итоге 26-летняя жертва насилия написала заявление в милицию на дядю и дедушку. По данным адвоката, оба родственника изнасиловали ее в сарае.

В Аламединском районе милиция расследует дело об изнасиловании 19-летней девушки отцом. Подозреваемый задержан и водворен в СИЗО-1 Бишкека.

Со слов пострадавшей, отец изнасиловал ее. В милицию она вместе с мамой обратилась на следующий день после произошедшего. Со слов заявительницы, это произошло не в первый раз.

Не родила сына

В Джалал-Абаде мужчину подозревают в доведении до самоубийства женщины. Областной суд постановил эксгумировать тело женщины.

По версии следствия, он избил ее перед смертью. Поводом для скандала стало то, что О.А. якобы перечила супругу.

Мужчина обвинил жену и в том, что она не родила ему сына. На следующий день О.А. обнаружили повешенной.

Сотни тысяч долларов международные организации вкладывают в то, чтобы сократить количество издевательств и убийств над женщинами. Несмотря на это, число жертв насилия не уменьшается. Милиция объясняет это гуманизированным уголовным законодательством.

О профилактике насилия чиновники задумались только несколько лет назад, создав телефоны доверия, о которых мало кто из кыргызстанок знает.