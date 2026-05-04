Происшествия

Трубы не выдержали проверку: в Бишкеке выявили прорывы на теплосетях

В столице с 1 по 3 мая прошли плановые испытания тепловых сетей, в ходе которых на ряде участков зафиксированы прорывы труб.

Как сообщили в «Бишкектеплосети», такие повреждения ожидаемы из-за изношенности инфраструктуры.
Все аварии уже локализованы, на местах работают ремонтные бригады. Специалисты устраняют выявленные дефекты и контролируют безопасность.

Фото из интернета

Работы продолжаются, в том числе в праздничные дни.

В предприятии подчеркнули, что испытания проводятся для подготовки к отопительному сезону и обеспечения стабильной подачи горячей воды. Ситуация находится под контролем.

Напомним, горячую воду в Бишкеке отключили с 1 апреля до 10 мая.
