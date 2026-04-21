В Байтике избили 72-летнего мужчину, подозреваемого нашли и задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, инцидент произошел 28 марта. В здании лицея избили 72-летнего мужчину. Он обратился в милицию и обвинил в преступлении знакомого, заявив, что тот был пьян.

По данному факту начали доследственную проверку, в рамках которой назначили экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Задержан Б.А., 1984 года рождения. Он водворен в ИВС.

Расследование продолжается.