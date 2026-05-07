В Бишкеке 7 мая будет солнечно. Температура воздуха ожидается +31 градус.

В Кыргызстане сегодня нерабочий день.

У кого намечается той

Асель Чынбаева

Родилась 7 мая 1974 года. Уполномоченный по правам ребенка КР.

Памятные даты

День работников связи Кыргызской Республики

В этот день 1895 года русский физик Александр Попов осуществил первый сеанс радиосвязи и продемонстрировал миру первый радиоприемник.

Праздник установлен постановлением правительства Кыргызской Республики № 135 от 17 апреля 1995 года по предложению коллективов предприятий Министерства связи КР.

На постсоветском пространстве День радио продолжают отмечать 7 мая также в Беларуси, Армении и России.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Владимир Фере

В 1902 году в городе Камышине родился советский композитор Владимир Фере.

Народный артист Киргизской ССР, музыкальный педагог, профессор, один из авторов музыки Государственного гимна Киргизской ССР.

В 1936-1944 годах — художественный руководитель Кыргызской филармонии.

Он считается одним из основоположников кыргызской профессиональной музыки. В содружестве с Владимиром Власовым и Абдыласом Малдыбаевым им созданы первые кыргызские музыкальные драмы, оперы и балеты — «Алтын кыз», «Айчурек», «Манас», «На берегах Иссык-Куля», «Токтогул» и многие другие.

Родился балетмейстер Мелис Асылбашев

Родился во Фрунзе 7 мая 1947 года. В 1967-м окончил Ленинградское академическое хореографическое училище имени А.Вагановой. В этом же году принят ведущим солистом балета в труппу Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. На высоком профессиональном уровне танцовщиком исполняются ведущие партии в классических спектаклях «Лебединое озеро», «Жизель», «Шопениана», «Щелкунчик» и в современных постановках — «Кармен-сюита», «Тщетная предосторожность», «Бахчисарайский фонтан».

С 1972 года занимается балетмейстерской деятельностью. На сцене Кыргызского театра оперы и балета им осуществлены постановки балетов «Кармен-сюита», «Лебединое озеро», «Белый пароход» и «Стон тетивы», а также хореографические картины «Первый учитель», «В стане Манаса» и другие.

С 1982-го Мелис Асылбашев работал художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля танца «Ак марал».

В 2001 году за огромный вклад в развитие хореографического искусства страны Мелис Асылбашев удостоен государственной награды — медали «Данк».

Умер 15 августа 2014-го.

Родился спортсмен Раатбек Санатбаев

Фото из интернета. Раатбек Санатбаев с олимпийским огнем

Родился 7 мая 1969 года в Оше. Борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики.

В 1999-м стал чемпионом Азии и завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. Участник Олимпийских игр. Двенадцатикратный победитель международных турниров Гран-при высшей категории.

Он признан лучшим борцом греко-римского стиля XX века в Кыргызской Республике.

За успехи в спорте награжден медалью «Данк», орденом Национального олимпийского комитета КР, многими международными и национальными премиями, Почетной грамотой КР, являлся лауреатом молодежной премии КР.

8 января 2006 года застрелен в Бишкеке.

Имя Раатбека Санатбаева присвоено средней школе № 9 и СДЮШОР Джалал-Абада. За вклад в развитие спорта Казахстана он имел звание заслуженного мастера спорта Казахстана и был награжден казахстанским орденом «Кайсар».

17 октября 2009-го на территории Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва в Джалал-Абаде на средства друзей спортсмена установлен памятник.

Умер манасчи Саякбай Каралаев

В 1971 году в городе Фрунзе скончался кыргызский поэт и великий манасчи Саякбай Каралаев.

Родился в 1894-м в местечке Семиз Бель Иссык-Кульской области в семье бедняка. Саякбай Каралаев имел отличную память, был хорошо знаком с кыргызским национальным фольклором. Манасчи сам исполнял разработанные им традиционные эпические сюжеты из трилогии эпоса «Манас», прекрасно импровизировал. Награжден многими медалями, народный артист Киргизской ССР.

Мухтар Ауэзов называл Гомером XX века великого сказителя эпоса «Манас» Саякбая Каралаева. Ни один манасчи до Каралаева не мог исполнять «Манас» в таком полном объеме. Он рассказывал эпос в течение нескольких месяцев подряд.

Портрет Каралаева находится на банкноте достоинством 500 сомов. В 2017 году снят фильм «Саякбай. Гомер XX века».

