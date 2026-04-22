Происшествия

Иностранца нашли мертвым в ущелье. В Бишкеке задержаны четверо

В Чуйской области обнаружено тело иностранца с признаками насильственной смерти, по делу уже задержаны четверо подозреваемых. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

По данным милиции, 20 апреля около 19.30 в лесном массиве села Арчалы Аламединского района в ущелье найдено тело мужчины. Установлено, что погибший — иностранный гражданин.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР. В рамках расследования задержаны четверо подозреваемых — Р.Ж., Ф.Ж., О.Ч. и А.Т. Они водворены в ИВС ГУВД столицы.

Сегодня решением суда всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Они будут содержаться в СИЗО-1.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
