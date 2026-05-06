Financial Times: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами

Мировые запасы нефти в апреле сократились на рекордные 200 миллионов баррелей. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные S&P Global Energy и Goldman Sachs.

По сведениям Goldman Sachs, мировые запасы нефти приближаются к самому низкому за последние восемь лет уровню.

Сокращение запасов, отмечают аналитики, происходит, несмотря на снижение спроса на нефть в мире. В апреле спрос сократился на 5 миллионов баррелей в сутки, сильнее он падал лишь во время пандемии коронавируса.

В S&P Global Energy считают, что рынок еще не отреагировал на рекордные темпы сокращения запасов, поэтому «рост цен на нефть еще впереди».

Из-за войны на Ближнем Востоке, по оценке опрошенных FT аналитиков, на мировой рынок не поступило около 1 миллиарда баррелей нефти.

До войны через Ормузский пролив, движение по которому заблокировано с начала марта, проходило до 20 процентов мировых поставок нефти.