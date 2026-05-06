20:47
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Financial Times: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами

Мировые запасы нефти в апреле сократились на рекордные 200 миллионов баррелей. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные S&P Global Energy и Goldman Sachs.

По сведениям Goldman Sachs, мировые запасы нефти приближаются к самому низкому за последние восемь лет уровню.

Сокращение запасов, отмечают аналитики, происходит, несмотря на снижение спроса на нефть в мире. В апреле спрос сократился на 5 миллионов баррелей в сутки, сильнее он падал лишь во время пандемии коронавируса.

В S&P Global Energy считают, что рынок еще не отреагировал на рекордные темпы сокращения запасов, поэтому «рост цен на нефть еще впереди».

Из-за войны на Ближнем Востоке, по оценке опрошенных FT аналитиков, на мировой рынок не поступило около 1 миллиарда баррелей нефти.

До войны через Ормузский пролив, движение по которому заблокировано с начала марта, проходило до 20 процентов мировых поставок нефти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373029/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Китай приказал своим компаниям игнорировать санкции США — Bloomberg
Цена на нефть взлетела до почти $126 за баррель впервые с июня 2022 года
В Кыргызстане выросла добыча руд и угля при падении объемов нефти
Атака на Иран. США все-таки продлили действие лицензии на российскую нефть
Мировой кризис. Члены ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Строительный бум разогнал добычу песка и гравия в Кыргызстане в 2,6 раза
Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранцами
Угроза мирового энергокризиса. Минфин США на месяц снял санкции с иранской нефти
Нефть может побить рекорд 2008 года на фоне конфликта с Ираном
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и&nbsp;всплеск мошенничества по&nbsp;стране Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и всплеск мошенничества по стране
Бизнес
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
6 мая, среда
20:26
В Бишкеке состоится специальный показ фильма «Салтанат» 1955 года В Бишкеке состоится специальный показ фильма «Салтанат»...
20:02
Financial Times: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
19:45
Судья, ужесточивший наказание экс-первой леди Южной Кореи, найден мертвым
19:24
В городе Ош продолжается снос незаконных объектов
19:00
Чудаки парковки. Водители считают, что тротуары для машин, а не для пешеходов