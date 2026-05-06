22:21
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Кыргызстан и Черногория усиливают деловое партнерство с акцентом на туризм

В рамках рабочего визита в город Подгорица президент Торгово-промышленной палаты Темир Сариев провел ряд двусторонних встреч с государственными и бизнес-структурами Черногории. Об этом сообщает пресс-служба ТПП КР.

Темир Сариев провел переговоры с вице-президентом ТПП Черногории Павле Радовановичем и директором департамента международного сотрудничества Душан Радонич. По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве между палатами двух стран.

ТПП КР
Фото ТПП КР

Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере предпринимательства с особым акцентом на туризм, а также рассмотреть возможности организации стажировок для кыргызстанских специалистов. Отмечено, что туристическая отрасль в Черногории формирует более 30 процентов ВВП, что открывает значительный потенциал для обмена опытом.

С министром туризма Симонидой Кордич глава ТПП КР обсудил перспективы расширения сотрудничества, а также участие кыргызской стороны в международном туристическом форуме под эгидой ООН, который состоится в октябре текущего года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373032/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке открылась выставка туризма и индустрии гостеприимства
Выставка туризма и гостеприимства BITF 2026 открывается в Бишкеке
«Чаткал Резорт» и «Чок-Тал Резорт»: в Кыргызстане появятся новые курорты
Депутат призвала усилить контроль за деятельностью Фонда туризма КР
Кыргызстан и Албания намерены активизировать сотрудничество в сфере туризма
Центральная Азия становится одним из перспективных туристических регионов мира
Альпинист и экс-разведчик: Эдуард Кубатов возглавил Госагентство по туризму
Казахстан и Кыргызстан возглавили рейтинг доступного отдыха для россиян
Зиплайны и стеклянные мосты в Кыргызстане хотят строить по новым правилам
Поезд Шелкового пути прибыл в Бишкек: более 60 туристов из Европы и США
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и&nbsp;всплеск мошенничества по&nbsp;стране Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и всплеск мошенничества по стране
Бизнес
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
6 мая, среда
22:01
Кыргызстан и Черногория усиливают деловое партнерство с акцентом на туризм Кыргызстан и Черногория усиливают деловое партнерство с...
21:42
В Бишкеке мужчина долгое время подвергался насилию со стороны гражданской жены
21:35
Хакеры из Северной Кореи начали заражать Android-смартфоны шпионским вирусом
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 мая: будет солнечно
20:26
В Бишкеке состоится специальный показ фильма «Салтанат» 1955 года