Кыргызстан и Черногория усиливают деловое партнерство с акцентом на туризм

В рамках рабочего визита в город Подгорица президент Торгово-промышленной палаты Темир Сариев провел ряд двусторонних встреч с государственными и бизнес-структурами Черногории. Об этом сообщает пресс-служба ТПП КР.

Темир Сариев провел переговоры с вице-президентом ТПП Черногории Павле Радовановичем и директором департамента международного сотрудничества Душан Радонич. По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве между палатами двух стран.

Фото ТПП КР

Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере предпринимательства с особым акцентом на туризм, а также рассмотреть возможности организации стажировок для кыргызстанских специалистов. Отмечено, что туристическая отрасль в Черногории формирует более 30 процентов ВВП, что открывает значительный потенциал для обмена опытом.

С министром туризма Симонидой Кордич глава ТПП КР обсудил перспективы расширения сотрудничества, а также участие кыргызской стороны в международном туристическом форуме под эгидой ООН, который состоится в октябре текущего года.