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Сюжет: Семейное насилие

Мужчина зарубил жену топором, потому что мешала смотреть телевизор. Он осужден

Сокулукский районный суд признал виновным 51-летнего И.Б. в убийстве своей жены и приговорил его к 14 годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, мужчина несколько раз ударил женщину топором по голове, отчего она скончалась на месте. Обвиняемый полностью признал вину.

«Со слов И.Б, он специально купил топор, для того чтобы убить супругу. Женщина якобы несколько лет мешала ему жить, в частности, когда он смотрел телевизор, жена его выключала. Когда супруга уснула, он взял топор и три-четыре раза ударил ее. В суде мужчина не раскаялся и сказал, что в любом случае убил бы жену», — сказал Нурлан Тагаев. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145413/
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