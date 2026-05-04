На автошоу в Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан

В Бишкеке во время официального автоспортивного мероприятия произошел наезд на зрителя.
Как сообщили в УПСМ, изначально инцидент остался незамеченным, однако позже информация была установлена. Сотрудники патрульной милиции оперативно нашли транспортное средство и установили личность водителя.
В ведомстве напомнили, что даже во время мероприятий, связанных со скоростью, безопасность должна оставаться приоритетом.
Правоохранители призвали водителей и участников дорожного движения соблюдать правила и быть внимательными.