Происшествия

На автошоу в Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан

В Бишкеке во время официального автоспортивного мероприятия произошел наезд на зрителя.

Как сообщили в УПСМ, изначально инцидент остался незамеченным, однако позже информация была установлена. Сотрудники патрульной милиции оперативно нашли транспортное средство и установили личность водителя.

Автомобиль водворен на штрафную стоянку, водитель доставлен в УВД Первомайского района для разбирательства.

В ведомстве напомнили, что даже во время мероприятий, связанных со скоростью, безопасность должна оставаться приоритетом.

Правоохранители призвали водителей и участников дорожного движения соблюдать правила и быть внимательными.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/372838/
