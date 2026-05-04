На автошоу в Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан

В Бишкеке во время официального автоспортивного мероприятия произошел наезд на зрителя.

Как сообщили в УПСМ, изначально инцидент остался незамеченным, однако позже информация была установлена. Сотрудники патрульной милиции оперативно нашли транспортное средство и установили личность водителя.

Автомобиль водворен на штрафную стоянку, водитель доставлен в УВД Первомайского района для разбирательства.

В ведомстве напомнили, что даже во время мероприятий, связанных со скоростью, безопасность должна оставаться приоритетом.

Правоохранители призвали водителей и участников дорожного движения соблюдать правила и быть внимательными.