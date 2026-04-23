Происшествия

В Чуйской области задержана подозреваемая в причинении тяжкого вреда здоровью

В Чуйской области задержана подозреваемая в причинении тяжкого вреда здоровью с применением ножа, сообщает пресс-служба ГУВД области.

По ее данным, 18 апреля 2026 года в дежурную часть Жайылского РОВД поступила информация о том, что в селе Новониколаевка Жайылского района мужчина с ножевыми ранениями был доставлен в реанимационное отделение Жайылской территориальной больницы.

Данный факт был зарегистрирован, на место происшествия направлена следственно-оперативная группа.
По прибытии сотрудники установили, что гражданин П.О., 1995 года рождения, 18 апреля 2026 года связался со своей знакомой Х.Г., 1996 года рождения, и пришел к ней домой, принеся с собой спиртные напитки. В ходе их распития между ними произошел конфликт, в результате которого Х.Г. взяла кухонный нож и нанесла П.О. 2–3 ножевых ранения.

В этот момент сосед Д.А., зайдя в дом, обнаружил окровавленный пол на кухне, после чего незамедлительно позвал других соседей и вызвал скорую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (причинение тяжкого вреда здоровью).

Сотрудниками милиции Х.Г., 1996 года рождения, задержана в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики и водворена в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.
