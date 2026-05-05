Из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера умерли три человека

Вспышка смертельного хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius привела к гибели трех человек. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, после лабораторной проверки среди пассажиров судна подтвержден один случай заболевания. Еще пять находятся в стадии проверки.

Всемирная организация здравоохранения координирует эвакуацию и медицинское обследование пассажиров судна. Двое пациентов с симптомами заболевания эвакуированы с корабля; остальные пассажиры, а также экипаж находятся под карантином на борту и получают необходимую помощь.

Параллельно продолжается расследование вспышки заболевания: проводятся лабораторные тесты, эпидемиологический анализ и генетическое секвенирование вируса.

«Это серьезное событие локального значения, поэтому не надо паниковать. На данном этапе нет необходимости в ограничениях на поездки», — заявил региональный директор ВОЗ по Африке Мохамед Якуб Джанаби.

Представитель ВОЗ Бхану Бхатнагар сообщил, что заражение этим вирусом происходит редко и обычно связано с контактом с инфицированными грызунами: «В некоторых случаях заболевание может протекать в тяжелой форме, но вирус крайне редко передается от человека к человеку. В настоящее время риск для широкой общественности остается низким, и нет повода для беспокойства или введения ограничений на поездки».

Хантавирусы вызывают тяжелые заболевания, чаще всего — поражение легких или почек. В мире ежегодно регистрируется не менее 10 тысяч случаев заражения; большинство из них приходится на Азию и Европу.

Симптомы появляются через одну—шесть недель после контакта с инфицированным носителем (грызуном) и, как правило, включают лихорадку, головную боль, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы, такие как боль в животе, тошнота или рвота. Передача хантавируса от человека человеку — крайне редкое явление.