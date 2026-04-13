Жителя Токмока похитили и избили на даче: задержан подозреваемый

В Токмоке задержали местного жителя, который силой вывез мужчину на дачный участок и нанес ему телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 5 марта в милицию обратился пострадавший 1981 года рождения. Мужчина заявил, что вечером 3 марта к нему домой пришел подозреваемый, силой посадил в автомобиль «Жигули» и вывез за город. На дачном участке возле подвесного моста на объездной дороге нападавший избил мужчину из хулиганских побуждений.

Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемый в совершении преступления

Милиция возбудила уголовное дело по статье 131 «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР. В ходе розыска оперативники установили и доставили в отделение подозреваемого 1986 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания.

Следственные мероприятия продолжаются.