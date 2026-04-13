Жителя Токмока похитили и избили на даче: задержан подозреваемый

В Токмоке задержали местного жителя, который силой вывез мужчину на дачный участок и нанес ему телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По ее данным, 5 марта в милицию обратился пострадавший 1981 года рождения. Мужчина заявил, что вечером 3 марта к нему домой пришел подозреваемый, силой посадил в автомобиль «Жигули» и вывез за город. На дачном участке возле подвесного моста на объездной дороге нападавший избил мужчину из хулиганских побуждений.
Милиция возбудила уголовное дело по статье 131 «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР. В ходе розыска оперативники установили и доставили в отделение подозреваемого 1986 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания.
Следственные мероприятия продолжаются.