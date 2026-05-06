Судья, ужесточивший наказание экс-первой леди Южной Кореи, найден мертвым

Председательствующий судья Сеульского высшего суда Шин Джон О, который вел резонансное апелляционное дело бывшей первой леди Южной Кореи Ким Гон Хи, обнаружен мертвым на территории судебного комплекса, пишут СМИ.

Тело найдено сотрудниками полиции в ночь на сегодня. В кармане погибшего обнаружили предсмертную записку с извинениями перед близкими, в которой отсутствовали какие-либо упоминания судебного процесса над супругой бывшего президента.

Правоохранительные органы исключают версию насильственной смерти, рассматривая вариант добровольного ухода из жизни.

Погибший возглавлял уголовную коллегию Сеульского высшего суда, которая 28 апреля пересмотрела приговор Ким Гон Хи и ужесточила ей наказание с 20 месяцев до четырех лет тюремного заключения, а также назначила штраф в размере 50 миллионов вон. Апелляционная инстанция отменила ранее вынесенное оправдательное решение суда первой инстанции по делу о махинациях со стоимостью акций компании Deutsch Motors с 2010 по 2012 год, признав экс-первую леди соучастницей. Помимо махинаций на финансовом рынке, Ким Гон Хи признана виновной в получении дорогостоящих подарков, включая сумки Chanel и ювелирные изделия бренда Graff, от представителей Церкви Объединения в обмен на лоббирование интересов организации во время пребывания ее мужа Юн Сок Еля в статусе президента.

Судебный процесс проходит на фоне политического кризиса в Южной Корее, вызванного отстранением от власти и последующим осуждением самого экс-президента Юн Сок Еля, который в феврале получил пожизненное тюремное заключение за организацию мятежа, связанного с введением военного положения 3 декабря 2024 года. Ким Гон Хи находится под стражей с августа прошлого года, а защита бывшей первой леди уже заявила о намерении оспорить четырехлетний тюремный приговор в Верховном суде страны.

За два дня до гибели судьи, 4 мая, команда специального прокурора также направила апелляцию в Верховный суд, настаивая на еще более суровом наказании, поскольку изначально сторона обвинения запрашивала для Ким Гон Хи до 15 лет лишения свободы. Разбирательство по делу продолжится в высшей судебной инстанции Южной Кореи, куда будут переданы все материалы дела.