В Чуйской области мужчину задержали за жестокое избиение пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УВД.

По ее данным, в ОВД Аламединского района 30 марта обратился 72-летний житель села Байтик. Он сообщил, что двумя днями ранее, 28 марта, примерно в 20.00 в здании одного из местных лицеев на него напал знакомый. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он беспричинно избил пенсионера и скрылся.

Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемый в избиении пенсионера

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 130 УК КР («Причинение тяжкого вреда здоровью»).

Сотрудники милиции зарегистрировали заявление. Назначенная судебно-медицинская экспертиза показала, что пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали подозреваемого — мужчину, 1984 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания.

Следственные действия продолжаются.