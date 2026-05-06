В городе Ош продолжается снос незаконных объектов

Мэр Оша Жанарбек Акаев провел выездную инспекцию по выявлению незаконных построек, в ходе которой посетил охранную зону канала Увам в районе муниципальной территориальной управы «Курманджан Датка» и микрорайон «Манас-Ата».

По данным пресс-службы муниципалитета, во время проверки обнаружены факты самовольного строительства на прилегающих к каналу территориях, где возведение любых объектов строго запрещено. Градоначальник поручил руководителям профильных ведомств незамедлительно и полностью снести все выявленные незаконные конструкции.

Особое внимание Жанарбек Акаев уделил ситуации в микрорайоне «Манас-Ата», где ранее уже проводились демонтажные работы. Выяснилось, что отдельные граждане повторно и самовольно установили там объекты, проигнорировав требования закона. Мэр распорядился очистить территорию в течение текущего дня, отметив, что на этом месте запланировано создание современной зоны отдыха для жителей и гостей города.

В ходе инспекции Жанарбек Акаев обратился к предпринимателям и местным жителям с призывом строго соблюдать законодательство и не допускать строительства без соответствующих разрешительных документов. В настоящее время профильные службы Оша уже приступили к демонтажу строений, а мэрия намерена усилить контроль, чтобы предотвратить повторные случаи захвата муниципальной земли.