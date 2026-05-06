19:53
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

В городе Ош продолжается снос незаконных объектов

Мэр Оша Жанарбек Акаев провел выездную инспекцию по выявлению незаконных построек, в ходе которой посетил охранную зону канала Увам в районе муниципальной территориальной управы «Курманджан Датка» и микрорайон «Манас-Ата».

По данным пресс-службы муниципалитета, во время проверки обнаружены факты самовольного строительства на прилегающих к каналу территориях, где возведение любых объектов строго запрещено. Градоначальник поручил руководителям профильных ведомств незамедлительно и полностью снести все выявленные незаконные конструкции.

Особое внимание Жанарбек Акаев уделил ситуации в микрорайоне «Манас-Ата», где ранее уже проводились демонтажные работы. Выяснилось, что отдельные граждане повторно и самовольно установили там объекты, проигнорировав требования закона. Мэр распорядился очистить территорию в течение текущего дня, отметив, что на этом месте запланировано создание современной зоны отдыха для жителей и гостей города.

В ходе инспекции Жанарбек Акаев обратился к предпринимателям и местным жителям с призывом строго соблюдать законодательство и не допускать строительства без соответствующих разрешительных документов. В настоящее время профильные службы Оша уже приступили к демонтажу строений, а мэрия намерена усилить контроль, чтобы предотвратить повторные случаи захвата муниципальной земли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373023/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
Три мини-футбольных поля начали работать в городе Ош
В городе Ош сотни жителей оказались в зоне запрета на строительство
Мужчина выбросил мусор прямо на трассе в Оше, на замечания не отреагировал
После селя в Алайском районе проводят дезинфекционные работы
Новый генплан города Ош планируют утвердить до конца года
Депутат выступила против сноса киосков в микрорайонах Бишкека
Депутаты ЖК поднимут вопросы финансирования Оша на республиканском уровне
В Оше задержали сотрудников ГУ «Кызмат» за систематические поборы
«Покупателей нет, добираться сложно»: ошане о переносе рынка «Келечек»
В отеле Оша вывесили табличку с дискриминационным запретом. Начата проверка
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и&nbsp;всплеск мошенничества по&nbsp;стране Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и всплеск мошенничества по стране
Бизнес
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
6 мая, среда
19:45
Судья, ужесточивший наказание экс-первой леди Южной Кореи, найден мертвым Судья, ужесточивший наказание экс-первой леди Южной Кор...
19:24
В городе Ош продолжается снос незаконных объектов
19:00
Чудаки парковки. Водители считают, что тротуары для машин, а не для пешеходов
18:30
7 мая: где в регионах отключат свет
18:06
В Бишкеке снова сломали фигуры больших шахмат на бульваре Эркиндик