В Канте жестоко избили мужчину: подозреваемого нашли и задержали

В Центр общеврачебной практики Канта 1 мая привезли сильно избитого П.Н., 1991 года рождения. Медики поставили диагноз «закрытый перелом средней трети левой бедренной кости со смещением» и сообщили об избитом в милицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Задержан подозреваемый в жестоком избиении

По данному факту начали доследственную проверку. Пострадавший написал заявление с просьбой принять меры в отношении избившего его мужчины.

Возбуждено уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Милиция нашла и задержала подозреваемого. Им оказался Н.М., 1998 года рождения. Его водворили в ИВС.

Расследование продолжается.