09:44
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Происшествия

В Канте жестоко избили мужчину: подозреваемого нашли и задержали

В Центр общеврачебной практики Канта 1 мая привезли сильно избитого П.Н., 1991 года рождения. Медики поставили диагноз «закрытый перелом средней трети левой бедренной кости со смещением» и сообщили об избитом в милицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Задержан подозреваемый в жестоком избиении

По данному факту начали доследственную проверку. Пострадавший написал заявление с просьбой принять меры в отношении избившего его мужчины.

Возбуждено уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Милиция нашла и задержала подозреваемого. Им оказался Н.М., 1998 года рождения. Его водворили в ИВС.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/372972/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
Трое мужчин избили односельчанина в Аламединском районе. Их задержали
В Чуйской области мужчину задержали за жестокое избиение пенсионера
В Байтике избили 72-летнего мужчину, подозреваемого нашли и задержали
Жителя Токмока похитили и избили на даче: задержан подозреваемый
Видео с избиением подростков распространяется в соцсетях
В городе Ош мать школьника напала на учительницу
Похищение человека средь бела дня: в Чуйской области задержали подозреваемых
Пьяный мужчина избил свою жену. В милиции города Ош дали пояснения
В городе Ош мужчина жестоко избил жену и ударил ножом. Она в реанимации
В Новый год в Иссык-Атинском районе избили мужчину, милиция нашла подозреваемых
Популярные новости
Обещала открыть ресторан. В&nbsp;Бишкеке задержана подозреваемая в&nbsp;мошенничестве Обещала открыть ресторан. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве
Трубы не&nbsp;выдержали проверку: в&nbsp;Бишкеке выявили прорывы на&nbsp;теплосетях Трубы не выдержали проверку: в Бишкеке выявили прорывы на теплосетях
На&nbsp;автошоу в&nbsp;Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан На автошоу в Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан
После дождя Бишкек затопило, жители пробираются по&nbsp;воде После дождя Бишкек затопило, жители пробираются по воде
Бизнес
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
6 мая, среда
09:24
«Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студен...
09:11
В Канте жестоко избили мужчину: подозреваемого нашли и задержали
09:04
Сели в Баткене: чиновники региона подсчитали ущерб
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым 6 мая в Бишкеке было в 1938 году
08:54
В Сокулуке глава компании и работник поругались: ссора закончилась поножовщиной
5 мая, вторник
21:38
OnePlus и Realme объединились, чтобы выпускать смартфоны вместе
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 мая: днем будет жарко
20:25
Сборная Кыргызстана по футболу примет участие в CAFA U20 Championship
20:04
Бесплатный концерт Шакиры на пляже в Рио-де-Жанейро собрал 2 миллиона человек