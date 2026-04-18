В Кемине забили мужчину до смерти. Задержаны трое молодых людей

В Кеминском районе Чуйской области трое молодых людей задержаны по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшей смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По данным ведомства, 15 апреля примерно в 21.42 в милицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на пересечении улиц Исраилова и Шевченко в городе Кемин. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила личность погибшего — им оказался местный житель К.О., 1983 года рождения. На его теле были зафиксированы многочисленные синяки и ссадины.

Сотрудники милиции восстановили хронологию событий той ночи. Около 1.00 15 апреля трое подозреваемых встретили потерпевшего у одного из городских супермаркетов. Между мужчинами завязалась словесная перепалка. Подозреваемые насильно отвели мужчину за магазин, где избили его до потери сознания, после чего скрылись.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые задержаны. Ими оказались Д.Е., 1995 года рождения, А.Н., 1998 года рождения и Ф.М., 1997 года рождения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанные водворены в ИВС. Расследование продолжается.