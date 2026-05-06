Общество

В Бишкеке состоится специальный показ фильма «Салтанат» 1955 года

В Бишкеке 12 мая состоится специальный показ фильма «Салтанат» 1955 года режиссера Василия Пронина. Об этом сообщили организаторы.

После просмотра будет обсуждение с приглашенными гостями — режиссером Тыныстаном Темиржаном и кинокритиком Гульбарой Толомушовой.

«Салтанат» — первый художественный фильм кыргызской кинематографии, поставлен на Фрунзенской киностудии в содружестве с «Мосфильмом».

Высокогорный район Киргизии. Разбушевавшаяся стихия едва не уносит жизнь девушки по имени Салтанат — молодого зоотехника из высокогорного колхоза. Ее находит в снегу и спасает научный сотрудник Джоомарт. От него Салтанат узнает о планах превращения бесплодных плато в изобильные пастбища. Смелая мысль увлекает Салтанат. Она становится другом и союзником Джоомарта в борьбе за покорение природы.
