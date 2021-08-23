Идеи Акылбека Жапарова. Когда от буйства фантазии бизнес хватается за голову

Экс-депутат Жогорку Кенеша, а ныне министр экономики и финансов Акылбек Жапаров просто поражает идеями. У чиновника есть четкое представление, как должна работать экономика. Только вот инициативы все чаще заканчиваются скандалами.

Редакция 24.kg собрала самые сомнительные идеи заместителя председателя кабинета министров.

Доступ к банковской тайне

«Недавно Минэкономики решило внести поправки в Налоговый кодекс, чтобы видеть все банковские операции, счета, подписи, кто доверенное лицо, кто снимает деньги и так далее. Вообще, такая информация доступна для налоговиков в США, но в нашей стране эта форма опасна», — заявил депутат Дастан Бекешев.

В Союзе банков рассказали, что, например, статью 126 предлагают дополнить так, что обяжут банки предоставлять информацию об открытии или закрытии счетов, вкладов (депозитов), изменении реквизитов счетов, вкладов (депозитов) налогоплательщиков в течение трех рабочих дней со дня соответствующего события.

В том числе речь о справках о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке, остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, вкладах (депозитах).

«Такая инициатива была в 2017 году, и мы с Акылбеком Жапаровым были категорически против. Но все меняется, и позиция людей меняется. Я считаю, что такая поправка нам не нужна, и, когда мы будем рассматривать ее в парламенте, я буду настаивать на ее отмене», — уверен Дастан Бекешев.

После поднявшейся шумихи объясняться пришлось Налоговой службе. В ГНС заявили, что появившаяся информация преждевременна. Ведь экспертная рабочая группа пока только обсуждает поправки в Налоговый кодекс. Окончательного варианта, который вынесут на общественное обсуждение, нет.

Может, оно и так, да только это не единственная такая спорная идея.

Развязать руки участковым

До этого глава Минэкономфина предложил расширить полномочия участковых инспекторов милиции. По его замыслу им нужно было дать возможность выявлять экономические преступления.

МВД дали месяц, чтобы разработать новый нормативно-правовой акт.

Представители бизнес-ассоциаций сразу предупредили, что такая норма больно ударит по малому и среднему бизнесу. А ведь он еще не оправился от последствий прошлогоднего локдауна. Глава Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова напомнила, что это инициатива противоречит указам президента о защите бизнеса.

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Под натиском общественности Акылбек Жапаров заявил, что, дескать, его предложение неверно истолковали. «Никто их полномочиями не наделяет. Участковые сейчас просто выясняют, какие объекты и кому принадлежат. Идет разработка карты дислокации объектов бизнеса», — оправдывался он.

Следом последовала реакция президента. Садыр Жапаров заявил, что сотрудники органов внутренних дел не должны вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательства. Бизнес вздохнул, хотя бы здесь не будет проблем.

Трижды переписанный закон о ЧС

Самая спорная на сегодня инициатива Акылбека Жапарова — законопроект о введении режима чрезвычайной ситуации в экономике. Его разработало Министерство экономики и финансов. При этом ни бизнес, ни общественность об инициативе не знали, пока ее не вынесли на утверждение парламента сразу в трех чтениях.

Экспертам и предпринимателям пришлось постфактум взывать к разуму главы государства и просить вернуть документ на доработку.

Садыр Жапаров взял паузу и мнения по законопроекту не озвучил. Известно, что сейчас документ проходит экспертизу. Правда, непонятно какой. Ведь его начали дорабатывать после утверждения парламентом. Опять же под натиском депутатов, бизнеса и экспертов инициаторам пришлось убрать самые спорные нормы.

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«В ходе обсуждения с кабинетом министров и ЖК из первоначальной редакции исключили некоторые поправки: изменение в Кодекс о нарушениях, законы о недрах, о приватизации госсобственности. Кроме того, доработали изменения в закон о госзакупках, торговле, лицензионно-разрешительной системе и Налоговый кодекс», — рассказал замминистра экономики и финансов Данияр Иманалиев.

Отказались и от затеи ввести новую категорию штрафа в 1 миллион сомов.

Однако эксперты все равно настороженно относятся к законопроекту. У них есть опасения, что его реализация приведет к негативным последствиям. Ведь мировой опыт говорит, что положительных примеров от применения режима ЧС в экономике нет.

Контролировать все и всех

Министерство экономики и финансов уже заявило, что собирается контролировать предпринимателей, которые ведут торговлю в интернете. Идея вроде логичная: платить налоги должны все.

Но вот какой будет реализация, страшно даже представить.

Рано обрадовались эксперты и гражданские активисты и тому, что чиновники отказались в срочном порядке пересматривать всю законодательную базу по принципу гильотины.

Сказать-то сказали, но на практике государственные органы планируют завершить процесс оценки 356 законов и внести предложения, направленные на устранение выявленных несоответствий, до 1 сентября 2021 года. К чему такая спешка и чем это обернется, госаппарат сейчас не думает.

Эксперты уверены, что провести качественный анализ всей законодательной базы страны в течение трех месяцев невозможно.

В результате может обнаружиться множество разночтений, которые в итоге вместо пользы принесут очередные проблемы.

Кроме того, кабмин хочет ввести в Кыргызстане государственную монополию на производство, оборот и реализацию алкогольной и табачной продукции.

И это только те инициативы, о которых известно. А сколько идей, которые до поры до времени не озвучивают обществу? Успеют ли эксперты отреагировать на них раньше, чем государственные мужи добьют экономику и те сферы, в которых до сих пор был порядок?