Честь имею. Как Камчыбек Ташиев приветствовал внука Акылбека Жапарова

Фото из интернета. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, Акылбек Жапаров и его внук

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев отдал честь внуку бывшего главы правительства Акылбека Жапарова. Фотография, сделанная 8 мая во время военного парада в Бишкеке, появилась в социальных сетях.

После отставки в декабре 2024 года Акылбек Жапаров впервые появился на крупном официальном мероприятии.