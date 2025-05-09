09:18, 09 мая 2025, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Честь имею. Как Камчыбек Ташиев приветствовал внука Акылбека Жапарова
09:18, 09 мая 2025, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Фото из интернета. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, Акылбек Жапаров и его внук
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев отдал честь внуку бывшего главы правительства Акылбека Жапарова. Фотография, сделанная 8 мая во время военного парада в Бишкеке, появилась в социальных сетях.
После отставки в декабре 2024 года Акылбек Жапаров впервые появился на крупном официальном мероприятии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328495/
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