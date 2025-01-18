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Власть

Декларационная кампания. Стало известно, сколько заработал Акылбек Жапаров

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2023 года. Представлены и данные о доходах и имуществе бывшего председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.

Согласно отчету, за указанный период он заработал 2 миллиона 826 тысяч 652,72 сома. Акылбек Жапаров по-прежнему владеет только квартирой площадью 77,5 квадратных метра.

Информация в разделе «Близкие родственники» отсутствует.

Напомним, в декларации за 2021 год тогда еще глава кабмина указал, что заработал 1 миллион 471 сом. В собственности у него была все таже квартира.

Данные о доходах и имуществе ближайших родственников также не были представлены.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317141/
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