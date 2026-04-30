Зарплаты в Кыргызстане: у частников доходы в 1,8 раза выше, чем у бюджетников

Сектор добычи полезных ископаемых и финансовая сфера остаются самыми высокооплачиваемыми отраслями экономики Кыргызстана. В январе — феврале 2026 года сотрудники данных направлений заработали в два раза больше, чем в среднем по республике. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

Рейтинг самых доходных профессий

Наиболее высокую зарплату зафиксировали у работников предприятий по добыче полезных ископаемых — 90 тысяч 219 сомов. На втором месте специалисты финансового посредничества и страхования с окладом 89 тысяч 176 сомов. Замыкает тройку лидеров сфера информации и связи, где средний заработок составил 79 тысяч 211 сомов.

Значительный рывок в начале года совершил аграрный сектор: зарплаты в сельском хозяйстве выросли на 28,8 процента, достигнув 34 тысяч 732 сомов. В тройке также научная деятельность (26,2 процента) и сфера обеспечения электроэнергией и газом (26,1 процента).

Средние показатели и бюджетный разрыв

В целом по стране среднемесячная номинальная заработная плата составила 45 тысяч 734 сома. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 15,7 процента. В долларовом эквиваленте по курсу НБ КР работники получают 523 доллара США.

Доходы в частном секторе (61 тысяча 123 сома) в 1,8 раза превышают заработки сотрудников бюджетных организаций (34 тысячи 344 сома).

В мае ситуация должна измениться: с 1 апреля медикам, учителям и другим бюджетникам на 100 процентов повысили зарплаты. Но статистика отразит это только через пару месяцев.

Отличия зарплат по регионам

Город Бишкек удерживает лидерство по уровню доходов — здесь средняя зарплата достигла 58 тысяч 319 сомов. Высокие показатели и в Иссык-Кульской области (50 тысяч 667 сомов).

Самые низкие выплаты зафиксировали у работников Ошской области, где средний доход всего 28 тысяч 216 сомов.

Покупательная способность и задолженность

Несмотря на двузначный рост номинальных цифр, реальный размер зарплаты (с учетом роста цен) увеличился на 5,6 процента.

Выросла и задолженность перед работниками — на 1 марта 2026 года предприятия задолжали 75 миллионов 100 тысяч сомов.

Большая часть этой суммы приходится на Чуйскую область (52,9 процента) и Джалал-Абадскую (33,8 процента) области.

Ситуация на рынке труда

На фоне роста зарплат в стране сокращается число безработных. На 1 апреля 2026 года на учете в службах занятости состоят 38 тысяч 300 человек. Это на 19,4 процента меньше, чем в прошлом году. Уровень зарегистрированной безработицы по республике составил 1,3 процента.