Экономика

Доллар и рубль дешевеют: курс валют в обменках и Нацбанке на 30 апреля

Фото из интернета. Апрель 2026 года запомнится как месяц минимальных значений для доллара США и рекордных — для рубля и тенге

Доллар, евро, российский рубль и казахский тенге подешевели. Китайский юань немного вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4293 сома (снижение на 0,0003 процента). Находится вблизи годового минимума (87,4032 сома). Валюта завершает апрель без существенных колебаний. За апрель потерял 0,02 процента стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,75 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,2967 сома (снижение на 0,01 процента). Стабилизировался после волатильности в начале недели. Несмотря на постоянные колебания курса по итогам месяца валюта потеряла в цене всего 0,03 процента.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,61 сома, продажа — 102,59 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1623 сома (снижение на 0,48 процента). Скорректировался после вчерашнего пика. Показатель остается максимумом с середины 2022 года. За апрель валюта показала самый высокий рост, прибавив в стоимости 7,97 процента
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,134 сома, продажа — 1,171 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1896 сома (снижение на 0,94 процента). Снизился после вчерашнего абсолютного рекорда 2026 года (0,1914 сома). За апрель валюта подорожала на 4,18 процента.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1688 сома, продажа — 0,1961 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,7954 сома (рост на 0,04 процента). Единственная валюта в «зеленой зоне» во второй половине недели. Курс удерживается на уровне максимумов с середины 2022 года. За апрель юань прибавил в цене 1,13 процента.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,65 сома, продажа — 13,1 сома.

  • Шестую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
