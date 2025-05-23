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Власть

Акылбек Жапаров: Китаю важно видеть Центральную Азию как единый регион

Бывший премьер-министр Кыргызской Республики Акылбек Жапаров выступил с заявлением на круглом столе «Центральная Азия — Китай», посвященном будущему региона в условиях глобальных трансформаций.

Акылбек Жапаров подчеркнул: для Китая как глобального игрока важно видеть Центральную Азию не как разрозненные государства, а как единый, скоординированный регион. Только тогда, по его словам, возможны содержательные переговоры, равноправное партнерство и уважение к интересам стран региона.

«Если мы продолжаем действовать в одиночку, мы просто теряемся на фоне мировых игроков. Китай не станет вести серьезные переговоры с каждым по отдельности», — отметил он.

Экс-премьер-министр выразил мнение, что формат «Центральная Азия — Китай» должен выйти за рамки дипломатических встреч и стать настоящей платформой сопряженного развития. Он обозначил приоритетные направления:

  • развитие региональных транспортных коридоров,
  • производственная кооперация с высокой добавленной стоимостью,
  • зеленая энергетика и устойчивое управление водными ресурсами,
  • цифровизация логистики и экономики,
  • подготовка нового поколения специалистов с региональным мышлением.

Особый акцент Акылбек Жапаров сделал на необходимости не разовых встреч, а институционализированных механизмов сотрудничества между правительствами, бизнесом и экспертным сообществом.

«Перед нами — шанс и вызов. Мы должны мыслить не в категориях конкуренции между странами, а как взаимосвязанная система. Только так можно добиться устойчивого роста и сохранить самостоятельность в новом мировом порядке», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330104/
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