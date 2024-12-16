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Власть

Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg

Фото из интернета. Теперь уже бывший глава кабинета министров Акылбек Жапаров

Акылбек Жапаров покинул пост главы кабинета министров, который возглавлял с 13 октября 2021 года. О его отставке говорили уже давно, но не совсем понятно, почему именно сейчас. Ведь Жапаров наобещал реализовать огромное количество проектов, которые позволят Кыргызстану совершить «прыжок барса».

Наиболее заметными в его деятельности стали изменение налогового законодательства страны, отказ от патентной системы, а также постоянное создание новых государственных предприятий, часть из которых уже закрыли.

Какую должность Акылбек Жапаров займет в будущем и займет ли, пока не известно. Но его работу в должности главы кабмина мы уже можем оценить.

Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина?

Ссылка: https://24.kg/vlast/314301/
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