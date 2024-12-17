«Значит причастен». Глава ГКНБ прокомментировал отставку Акылбека Жапарова

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал отставку экс-главы кабинета министров Акылбека Жапарова на пресс-конференции.

По его словам, президент принимает решение об освобождении от должности.

«Акылбек Усенбекович — опытный человек и совершил много хороших дел для государства. Мы не обсуждаем решения президента», — заявил он.

Однако журналисты поинтересовались, есть ли связь с коррупцией в Налоговой службе. Камчыбек Ташиев ответил так: «Он ушел, потому что была связь с чем-то. Не просто так же ушел».