«Значит причастен». Глава ГКНБ прокомментировал отставку Акылбека Жапарова

По его словам, президент принимает решение об освобождении от должности.
«Акылбек Усенбекович — опытный человек и совершил много хороших дел для государства. Мы не обсуждаем решения президента», — заявил он.
Однако журналисты поинтересовались, есть ли связь с коррупцией в Налоговой службе. Камчыбек Ташиев ответил так: «Он ушел, потому что была связь с чем-то. Не просто так же ушел».
Ранее, 6 декабря, сотрудники ГКНБ задержали председателя ГНС Алтынбека Абдувапова и его заместителя Исламбека Кыдыргычева после допроса. Чиновников подозревают в причастности к коррупционным схемам и злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, махинации связаны с использованием электронных товарно-транспортных накладных. Противоправные действия позволяли отдельным представителям бизнеса уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах, скрывать реальные доходы и наносить значительный ущерб экономике страны.