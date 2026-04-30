Работа банков в Кыргызстане с 1 по 10 мая: расписание на праздники

Майские праздники — это не причина откладывать важные финансовые дела. Если вам понадобятся банковские услуги с 1 по 10 мая, лучше заранее уточнить график работы отделений.

Редакция 24.kg выяснила, какие банки и когда будут обслуживать клиентов во время выходных.

1 «АБанк» Филиалы банка с пятидневной рабочей неделей не работают с 1 по 9 мая. Филиалы с шестидневной рабочей неделей: выходные дни: 1, 2, 3, 4, 5 и 9 мая;

рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Филиал в Токмоке и его сберегательная касса работать не будут. Подробная информация, какие именно точки обслуживания работают 6, 7 и 8 мая, размещена на официальном сайте банка.

2 «Элдик Банк» С 6 по 8 мая будут работать следующие подразделения: Сберегательные кассы по Бишкеку: № 033-55-08 (филиал «Ырыскы») — проспект Дэн Сяопина, 34;

№ 033-51-09 (филиал «Мурас») — улица Жукеева-Пудовкина, 138/2;

№ 033-05-07 (филиал «Мурас») — ТЦ «Аламедин Гранд»;

№ 033-50-14 (филиал «Илбирс») — улица Ахунбаева, 198 (микрорайон «Джал»);

№ 033-50-28 (филиал «Илбирс») — улица Московская, 185;

№ 033-03-33 (Чуйский филиал) — проспект Чуй, 43. С 6 по 15 мая (включительно) обслуживать клиентов будут до 14.00. Подробная информация о графике работы подразделений банка размещена на официальном сайте. Для уточнения информации можете обращаться в контакт-центр по номеру 9111 или написать на WhatsАpp 0706911111.

3 «Оптима Банк» 1 и 5 мая будут работать: филиал в Караколе, улица Алышбаева, 154;

СК № 018-07-40, Каракол, улица Торгоева, 40/5 (рынок «Ак Тилек»). 5 мая будут работать: СК № 018-19-18, Кара-Суу, улица Ленина, 73;

СК № 018-19-44, Ош, улица Салиевой, 3/5. 1, 5 и 9 мая будут работать: СК № 018-17-36, Бишкек, микрорайон «Асанбай», 52/3;

СК № 018-09-37, Бишкек, проспект Чуй, 92, торговый центр «ГУМ»;

СК № 018-17-34, Бишкек, улица Шопокова, 91, торговый центр «ЦУМ-2»;

СК № 018-17-43 (розничный центр), Бишкек, улица Киевская, 104а;

СК № 018-17-26, Бишкек, микрорайон «Джал-23», 92/1;

СК № 018-11-45, Бишкек, улица Ибраимова, 115/2, торговый центр «Дордой Плаза»;

СК № 018-11-03, Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 299в, ТРЦ «Ала-Арча»;

филиал № 1 в Оше, улица Айтиева, 6;

филиал в Оше, улица Масалиева, 73;

СК № 018-04-04, Ош, улица Раимбекова, 22/37;

СК № 018-04-23, Ош, проспект Раззакова, 50;

СК № 018-04-50, Ош, улица Шакирова, 30 (MAXCOM Urban Mall);

филиал в Манасе, улица Токтогула, 29;

СК № 018-08-08, Манас, улица Байзакова, 55. 2, 4, 6, 7 и 8 мая работают точки с шестидневным режимом работы (включая подразделения из списка выше). 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 10 мая работают точки с семидневным режимом работы (включая подразделения из списка выше). С 11 мая все подразделения банка возобновят работу в штатном режиме.

4 «MБАНК» Ознакомиться с графиком работы филиалов во время майских праздников можно по ссылке.

5 «Банк Компаньон» Подробный график работы филиалов в майские праздники доступен по ссылке. По всем вопросам можно обратиться в круглосуточную службу поддержки по номеру 8800.

6 KICB Подразделения банка не будут работать с 1 по 10 мая, кроме следующих: филиал «Советская», Бишкек, улица Абдрахманова, 137;

СК № 046-8-21, Бишкек, улица Киевская, 148, «Бишкек Парк»;

СК № 046-15-48, Бишкек, улица Токомбаева, 17/2, ТЦ «Томми Молл». 3 и 10 мая филиал «Советская» по адресу: Бишкек, улица Абдрахманова, 137 не работает. В случае возникновения вопросов можно обращаться в круглосуточный контакт-центр по номерам: 0312620101, 0553620101, 0704620101, 0774620101.

7 «О!Банк» 1, 3, 5 и 9 мая — выходные дни. 11 мая банк возобновит работу по стандартному графику. Подробнее о работе в праздничные дни можно узнать по ссылке. Отмечается, что в мобильном приложении «Мой О!» все финансовые услуги и операции доступны круглосуточно.

8 «Керемет Банк» С 1 по 10 мая (включительно) все отделения будут закрыты. В банке рекомендуют клиентам заранее спланировать платежи, переводы и другие финансовые операции. С 11 мая «Керемет Банк» возобновит работу в стандартном режиме. По всем вопросам вы можете обращаться в круглосуточный контакт-центр: +996557554444 (WhatsApp), +996312554444, +996703554444, +996997554444, +996227554444.

9 «Демир Банк» С 1 по 10 мая работать по стандартному графику будут следующие подразделения: СК «Бишкек Парк», улица Киевская, 148;

СК «Хайятт», ​улица Абдрахманова, 191;

СК «Фрунзе», Ош;

СК «Азия Молл», проспект Чингиза Айтматова, 3;

СК «Дордой Плаза», ​улица Ибраимова, 115/2;

СК «Бета-2», ​улица Юнусалиева, 177/2;

СК «Томми Молл», улица Токомбаева, 21а/3;

СК «Гранд Комфорт», улица Валиханова, 2;

ВК World Class, улица Жукеева-Пудовкина, 87/2;

ВК «Новотель», ​проспект Чингиза Айтматова, 16;

ВК UFC, улица Киевская, 114/2.

10 Банк «Бай Тушум» Перечень подразделений, работающих в выходные дни: Центральный офис Ошского филиала — 6, 7, 8 мая с 9.00 до 13.00, без перерыва на обед. Сберкассы, работающие с 6 по 8 мая с 8.30 до 17.30 (перерыв с 12.00 до 13.00): № 050-01-44 «Моссовет»;

№ 050-01-59 «Дордой-Азия»;

№ 050-01-37 «Табылга»;

№ 050-01-50 «Орто-Сай»;

№ 050-01-41 «ГУМ»;

№ 050-01-49 «Беш-Сары». 6–7 мая с 9.00 до 13.00 (без перерыва): № 050-06-39 «ЦУМ». С 6 по 8 мая с 9.00 до 13.00 (без перерыва): № 050-02-22 «Ноокат»;

№ 050-02-46 «Келечек». С 9.30 до 13.30 (без перерыва): № 050-05-62 «Рынок».

11 «ФинансКредитБанк» С 1 по 9 мая в отдельных подразделениях банка организуют ограниченное обслуживание клиентов. В Бишкеке работает сектор вечерней кассы по адресу: улица Абдрахманова, 105. График работы: с 9.00 до 15.00. Ошский и Джалал-Абадский филиалы: В сберегательных кассах обслуживание осуществляются по графику: СК № 047-1-10 — 4 и 6 мая с 9.00 до 13.00;

СК № 047-1-03, СК № 047-1-08, СК № 047-1-12, СК № 047-1-35 — 4, 6, 7 и 8 мая с 9.00 до 13.00;

СК № 047-1-26 — 6, 7 и 8 мая с 9.00 до 13.00;

СК № 047-06-15 и № 047-06-27 — 4, 6 и 8 мая с 9.00 до 13.00.