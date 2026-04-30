Работа банков в Кыргызстане с 1 по 10 мая: расписание на праздники

Майские праздники — это не причина откладывать важные финансовые дела. Если вам понадобятся банковские услуги с 1 по 10 мая, лучше заранее уточнить график работы отделений.
Редакция 24.kg выяснила, какие банки и когда будут обслуживать клиентов во время выходных.
«АБанк»
Филиалы банка с пятидневной рабочей неделей не работают с 1 по 9 мая.
Филиалы с шестидневной рабочей неделей:
- выходные дни: 1, 2, 3, 4, 5 и 9 мая;
- рабочие дни: 6, 7 и 8 мая.
Филиал в Токмоке и его сберегательная касса работать не будут.
Подробная информация, какие именно точки обслуживания работают 6, 7 и 8 мая, размещена на официальном сайте банка.
«Элдик Банк»
С 6 по 8 мая будут работать следующие подразделения:
Сберегательные кассы по Бишкеку:
- №
033-55-08 (филиал «Ырыскы») — проспект Дэн Сяопина, 34; № 033-51-09 (филиал «Мурас») — улица Жукеева-Пудовкина, 138/2; № 033-05-07 (филиал «Мурас») — ТЦ «Аламедин Гранд»; № 033-50-14 (филиал «Илбирс») — улица Ахунбаева, 198 (микрорайон «Джал»); № 033-50-28 (филиал «Илбирс») — улица Московская, 185; № 033-03-33 (Чуйский филиал) — проспект Чуй, 43.
С 6 по 15 мая (включительно) обслуживать клиентов будут до 14.00.
Подробная информация о графике работы подразделений банка размещена на официальном сайте.
Для уточнения информации можете обращаться в контакт-центр по номеру 9111 или написать на WhatsАpp 0706911111.
«Оптима Банк»
1 и 5 мая будут работать:
- филиал в Караколе, улица Алышбаева, 154;
СК № 018-07-40, Каракол, улица Торгоева, 40/5 (рынок «Ак Тилек»).
5 мая будут работать:
СК № 018-19-18, Кара-Суу, улица Ленина, 73; СК № 018-19-44, Ош, улица Салиевой, 3/5.
1, 5 и 9 мая будут работать:
СК № 018-17-36, Бишкек, микрорайон «Асанбай», 52/3; СК № 018-09-37, Бишкек, проспект Чуй, 92, торговый центр «ГУМ»; СК № 018-17-34, Бишкек, улица Шопокова, 91, торговый центр «ЦУМ-2»; СК № 018-17-43 (розничный центр), Бишкек, улица Киевская, 104а; СК № 018-17-26, Бишкек, микрорайон «Джал-23», 92/1; СК № 018-11-45, Бишкек, улица Ибраимова, 115/2, торговый центр «Дордой Плаза»; СК № 018-11-03, Бишкек, проспект Чингиза Айтматова, 299в, ТРЦ «Ала-Арча»;
- филиал № 1 в Оше, улица Айтиева, 6;
- филиал в Оше, улица Масалиева, 73;
СК № 018-04-04, Ош, улица Раимбекова, 22/37; СК № 018-04-23, Ош, проспект Раззакова, 50; СК № 018-04-50, Ош, улица Шакирова, 30 (MAXCOM Urban Mall);
- филиал в Манасе, улица Токтогула, 29;
СК № 018-08-08, Манас, улица Байзакова, 55.
2, 4, 6, 7 и 8 мая работают точки с шестидневным режимом работы (включая подразделения из списка выше).
2, 3, 4, 6, 7, 8 и 10 мая работают точки с семидневным режимом работы (включая подразделения из списка выше).
С 11 мая все подразделения банка возобновят работу в штатном режиме.
«MБАНК»
«Банк Компаньон»
KICB
Подразделения банка не будут работать с 1 по 10 мая, кроме следующих:
- филиал «Советская», Бишкек, улица Абдрахманова, 137;
СК № 046-8-21, Бишкек, улица Киевская, 148, «Бишкек Парк»; СК № 046-15-48, Бишкек, улица Токомбаева, 17/2, ТЦ «Томми Молл».
3 и 10 мая филиал «Советская» по адресу: Бишкек, улица Абдрахманова, 137 не работает.
В случае возникновения вопросов можно обращаться в круглосуточный контакт-центр по номерам: 0312620101, 0553620101, 0704620101, 0774620101.
«О!Банк»
«Керемет Банк»
«Демир Банк» СК «Бишкек Парк», улица Киевская, 148; СК «Хайятт», улица Абдрахманова, 191; СК «Фрунзе», Ош; СК «Азия Молл», проспект Чингиза Айтматова, 3; СК «Дордой Плаза», улица Ибраимова, 115/2; СК «Бета-2», улица Юнусалиева, 177/2; СК «Томми Молл», улица Токомбаева, 21а/3; СК «Гранд Комфорт», улица Валиханова, 2; ВК World Class, улица Жукеева-Пудовкина, 87/2; ВК «Новотель», проспект Чингиза Айтматова, 16; ВК UFC, улица Киевская, 114/2.
Банк «Бай Тушум»
Перечень подразделений, работающих в выходные дни:
Центральный офис Ошского филиала — 6, 7, 8 мая с 9.00 до 13.00, без перерыва на обед.
Сберкассы, работающие с 6 по 8 мая с 8.30 до 17.30 (перерыв с 12.00 до 13.00):
№ 050-01-44 «Моссовет»; № 050-01-59 «Дордой-Азия»; № 050-01-37 «Табылга»; № 050-01-50 «Орто-Сай»; № 050-01-41 «ГУМ»; № 050-01-49 «Беш-Сары».
6–7 мая с 9.00 до 13.00 (без перерыва):
№ 050-06-39 «ЦУМ».
С 6 по 8 мая с 9.00 до 13.00 (без перерыва):
№ 050-02-22 «Ноокат»; № 050-02-46 «Келечек».
С 9.30 до 13.30 (без перерыва):
№ 050-05-62 «Рынок».
«ФинансКредитБанк»
С 1 по 9 мая в отдельных подразделениях банка организуют ограниченное обслуживание клиентов.
В Бишкеке работает сектор вечерней кассы по адресу: улица Абдрахманова, 105. График работы: с 9.00 до 15.00.
Ошский и Джалал-Абадский филиалы:
В сберегательных кассах обслуживание осуществляются по графику:
СК № 047-1-10 — 4 и 6 мая с 9.00 до 13.00; СК № 047-1-03, СК № 047-1-08, СК № 047-1-12, СК № 047-1-35 — 4, 6, 7 и 8 мая с 9.00 до 13.00; СК № 047-1-26 — 6, 7 и 8 мая с 9.00 до 13.00; СК № 047-06-15 и № 047-06-27 — 4, 6 и 8 мая с 9.00 до 13.00.