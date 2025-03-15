Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Министр юстиции Аяз Баетов назначен главой НИСИ.

Он также получит статус заместителя председателя кабмина до 1 октября 2025 года.

Напомним, Аяз Баетов стал министром юстиции в октябре 2021-го.

Институт будет курировать реформы госуправления, осуществлять дебюрократизацию госслужбы, устранять административные барьеры и ускорять принятие решений.

Эрденет Касымов возглавил департамент туризма.

Ранее директором департамента был Максат Усубалиев.

Эрденет Касымов родился 21 октября 1993 года. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».

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Работал в министерствах финансов и экономики.

С 2023-го занимал должность старшего эксперта отдела продвижения и реализации проектов центра государственно-частного партнерства при Национальном агентстве по инвестициям при президенте КР.

Артур Темиров освобожден от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

Его проводили на пенсию.

Артуру Темирову 55 лет. В 1999 году во время первой Баткенской кампании командовал спецподразделением Минобороны «Скорпион». Командовал 8-й гвардейской дивизией имени Ивана Панфилова, представлял Вооруженные силы КР в Центральном командовании ВС США.

Директором ГП «Кыргызфармация» назначен Талант Султанов.

Прежнего руководителя Суйунбая Алиева уволили.

Талант Султанов родился в 1978 году. Выпускник программы профессионального образования Гарвардского университета (2016), имеет степень магистра по финансам Колумбийского университета (2006) и степень бакалавра Университета Сан-Франциско (1999).

Работал ранее в правительстве Кыргызстана советником премьер-министра, координатором Национальной программы цифровой трансформации «Таза коом» и директором Национального института стратегических исследований.

Назначены мэры двух городов.

Алтынбек Бектуров стал мэром Кызыл-Кии, а Тимур Мадяров — Каракола.

Напомним, мэров Каракола Иссык-Кульской области Фархата Алжамбаева и Кызыл-Кии Баткенской области Асилбека Маткалыкова отправили в отставку в феврале. Оба освобождены от должностей согласно поданным заявлениям.

До назначения Тимур Мадяров был заместителем полномочного представителя президента в Баткенской области с 2022 года.

Первым заместителем гендиректора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» стал Шамиль Матаев.

Ранее занимавший эту должность Доктурбай уулу Жолдошбек освобожден по собственному желанию согласно поданному заявлению.

Шамиль Матаев родился 1 января 1982 года. Окончил Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова по специальности «Электрические станции».

С 2005-го работал на производственных должностях Чуйского филиала ОАО «НЭСК», последняя должность — главный инженер.

Назначены заместители акимов двух районов.

Айжан Акматова назначена первым заместителем главы государственной администрации — акима Чуйского района одноименной области.

А Мирланбек Айтматов стал заместителем главы государственной администрации — акима Кадамджайского района Баткенской области.

Мирлан Дылдаев назначен ректором Бишкекского государственного университета.

Он назначен с шестимесячным испытательным сроком.

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Мирлан Дылдаев — доктор географических наук.

С сентября 2023 года работал директором Института естественных наук и туризма Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева. Ранее был деканом факультета экологии и менеджмента БГУ, доцентом в Кыргызско-Турецком университете «Манас».

В феврале 2025-го стало известно, что Абдылда Мусаев покинул должность ректора БГУ, которую занимал 14 лет. После этого Минобразования объявило конкурс.

Хью Ридделл назначен главой представительства Группы Всемирного банка в КР.

Он будет координировать деятельность всей организации в стране, чтобы более эффективно поддерживать приоритеты как государственного, так и частного секторов.

До назначения на эту должность Хью Ридделл занимал пост главы представительства Всемирного банка в Кыргызской Республике с мая 2024 года.

Ранее он был главой представительства Всемирного банка в Малави и занимал различные должности в Вашингтоне, Афганистане и Восточной Африке.

О кадровых перестановках с 3 по 7 марта читайте здесь.