Экспортерам КР хотят компенсировать затраты на международную сертификацию

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о возмещении части расходов отечественным экспортерам и производителям при внедрении международных стандартов и прохождении сертификации.
Согласно документу, государство планирует компенсировать бизнесу часть затрат на:
- международную сертификацию;
- повторную сертификацию;
- лабораторные исследования продукции.
Размер компенсации предлагается установить на уровне 50 процентов расходов по каждому направлению.
Речь идет о внедрении стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, GLOBAL G.A.P., FSSC, Halal, Organic и других международных систем качества. Власти считают, что это поможет кыргызстанским компаниям выйти на зарубежные рынки и повысить конкурентоспособность продукции.
Ответственным органом за предоставление компенсаций предлагают определить государственное учреждение «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции.
В справке-обосновании к проекту отмечается, что высокая стоимость сертификации остается серьезным барьером для малого и среднего бизнеса и мешает заключению экспортных контрактов.
Кроме того, в документе отдельно упоминается возможность поддержки экспортно ориентированных предприятий швейной отрасли, включая субсидирование части сертификационных расходов.