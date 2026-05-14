Экономика

Экспортерам КР хотят компенсировать затраты на международную сертификацию

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о возмещении части расходов отечественным экспортерам и производителям при внедрении международных стандартов и прохождении сертификации.

Согласно документу, государство планирует компенсировать бизнесу часть затрат на:

  • международную сертификацию;
  • повторную сертификацию;
  • лабораторные исследования продукции.

Размер компенсации предлагается установить на уровне 50 процентов расходов по каждому направлению.

Речь идет о внедрении стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, GLOBAL G.A.P., FSSC, Halal, Organic и других международных систем качества. Власти считают, что это поможет кыргызстанским компаниям выйти на зарубежные рынки и повысить конкурентоспособность продукции.

Ответственным органом за предоставление компенсаций предлагают определить государственное учреждение «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции.

В справке-обосновании к проекту отмечается, что высокая стоимость сертификации остается серьезным барьером для малого и среднего бизнеса и мешает заключению экспортных контрактов.

Кроме того, в документе отдельно упоминается возможность поддержки экспортно ориентированных предприятий швейной отрасли, включая субсидирование части сертификационных расходов.
