Учение по реагированию на случай появления хантавируса провел Минздрав КР

Министерство здравоохранения КР провело кабинетное учение по реагированию на случай подозрения на особо опасную инфекцию, включая хантавирус.

По данным ведомства, в ходе учения протестированы алгоритмы межведомственного взаимодействия, оповещения и передачи экстренной информации в рамках международных медико-санитарных правил, а также действия служб общественного здравоохранения при выявлении подозрительного случая особо опасной инфекции.

В тренировке приняли участие департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Республиканский центр профилактики и контроля особо опасных карантинных инфекций, санитарно-карантинный пункт аэропорта «Манас», Республиканская клиническая инфекционная больница, Республиканский центр иммунопрофилактики, Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации, служба скорой медицинской помощи и другие профильные службы, а также представители международных организаций.

Особое внимание уделено готовности организаций здравоохранения к изоляции и госпитализации пациентов, работе с контактными лицами, соблюдению мер биобезопасности, лабораторной диагностике, обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты и своевременному информированию населения.

По итогам учения будет проведен анализ действий всех задействованных служб и выработаны дополнительные меры по совершенствованию системы реагирования на угрозы особо опасных инфекций.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения выявила 11 случаев хантавируса у пассажиров круизного лайнера MV Hondius, в том числе три со смертельным исходом.