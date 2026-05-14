Учение по реагированию на случай появления хантавируса провел Минздрав КР

Министерство здравоохранения КР провело кабинетное учение по реагированию на случай подозрения на особо опасную инфекцию, включая хантавирус.
По данным ведомства, в ходе учения протестированы алгоритмы межведомственного взаимодействия, оповещения и передачи экстренной информации в рамках международных медико-санитарных правил, а также действия служб общественного здравоохранения при выявлении подозрительного случая особо опасной инфекции.
Особое внимание уделено готовности организаций здравоохранения к изоляции и госпитализации пациентов, работе с контактными лицами, соблюдению мер биобезопасности, лабораторной диагностике, обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты и своевременному информированию населения.
По итогам учения будет проведен анализ действий всех задействованных служб и выработаны дополнительные меры по совершенствованию системы реагирования на угрозы особо опасных инфекций.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения выявила 11 случаев хантавируса у пассажиров круизного лайнера MV Hondius, в том числе три со смертельным исходом.