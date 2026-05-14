Общество

Учение по реагированию на случай появления хантавируса провел Минздрав КР

Министерство здравоохранения КР провело кабинетное учение по реагированию на случай подозрения на особо опасную инфекцию, включая хантавирус.

По данным ведомства, в ходе учения протестированы алгоритмы межведомственного взаимодействия, оповещения и передачи экстренной информации в рамках международных медико-санитарных правил, а также действия служб общественного здравоохранения при выявлении подозрительного случая особо опасной инфекции.

В тренировке приняли участие департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Республиканский центр профилактики и контроля особо опасных карантинных инфекций, санитарно-карантинный пункт аэропорта «Манас», Республиканская клиническая инфекционная больница, Республиканский центр иммунопрофилактики, Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации, служба скорой медицинской помощи и другие профильные службы, а также представители международных организаций.

Пассажирам лайнера, где была вспышка хантавируса, организовали чартерные рейсы

Особое внимание уделено готовности организаций здравоохранения к изоляции и госпитализации пациентов, работе с контактными лицами, соблюдению мер биобезопасности, лабораторной диагностике, обеспечению персонала средствами индивидуальной защиты и своевременному информированию населения.

По итогам учения будет проведен анализ действий всех задействованных служб и выработаны дополнительные меры по совершенствованию системы реагирования на угрозы особо опасных инфекций.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения выявила 11 случаев хантавируса у пассажиров круизного лайнера MV Hondius, в том числе три со смертельным исходом.
