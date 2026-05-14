15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

Бишкек
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Тунгуч», дом 5, проспект Жибек Жолу, дом 122/1;
  • 9.30-17.30 — микрорайон «Кок-Жар», дома 7, 8, 9, 10, 11;
  • 9.30-18.00 — село Нижняя Ала-Арча, (улицы Курманалиева, Советская);
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Интергельпо, Трудовой, село Таш-Добо (улицы Озгоруш, Нарынская, Ала-Тоо, Проектируемая);
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Арча Бешик» (улицы Мин-Куш, Садырбаева), улица Исанова, дом 160;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак Орго» (улицы Курманжан Датка, Арабаева, Таттыбубу), отрезки улиц Космической, Курчатова, Гагарина, улица Исанова, дом 2Г, отрезки улиц Интергельпо, Трудовой, отрезки улиц Тойгонбаева, Осмонова, улица Махатмы Ганди (плодобаза), жилмассив «Дордой», участок 29к, села Байтик, Аламедин (улицы Суворова, Станционный Тупик, Полевая, Молодежная);
  • 13.00-17.00 — микрорайон «Джал», улицы Кутчатова, Садырбаева;
  • 9.00-13.00 — села Лебединовка (улица Родниковая), Константиновка (улицы Новая, Первомайская, Парковая), Кашка-Суу (улицы Озгоруш, Кызыл Белес, садовое товарищество «Наука»).
Нарынская область
  • 9.00-17.00 — город Нарын (улица Мусурманкулова);
  • 9.30-17.00 — село Чолок-Кайын;
  • 9.30-18.00 — села Чет-Булак, Долоно.
