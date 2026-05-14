Верблюд, которого били палками в передвижном зоопарке Токмока, выздоравливает

Верблюд, которого били палками в передвижном зоопарке в Токмоке, сейчас находится в хорошем состоянии в реабилитационном центре общественного фонда «Бугу эне».

По данным представителей фонда, сейчас животное чувствует себя хорошо. Для верблюда организовали просторную территорию для выгула и обеспечили свежим кормом. Видео о его буднях они разместили у себя в социальных сетях.

Напомним, ранее жители Токмока просили проверить передвижной зоопарк, который приехал в город. По словам очевидцев, животных били и тыкали палками, чтобы заставить двигаться и развлекать посетителей. Люди сообщали, что звери выглядели запуганными и находились в стрессовом состоянии.

После проверки сотрудники Чуйского регионального управления Службы экологического и технического надзора совместно с милицией, ветеринарной службой и представителями фонда выявили отсутствие необходимых разрешительных документов на содержание диких животных.

Фото читателей. Верблюд, как и другие животные, подвергался жестокому обращению в передвижном зоопарке

В результате передвижной зоопарк был закрыт, а всех животных изъяли и передали на временное содержание в фонд «Бугу эне».