Общество

Верблюд, которого били палками в передвижном зоопарке Токмока, выздоравливает

Верблюд, которого били палками в передвижном зоопарке в Токмоке, сейчас находится в хорошем состоянии в реабилитационном центре общественного фонда «Бугу эне».

По данным представителей фонда, сейчас животное чувствует себя хорошо. Для верблюда организовали просторную территорию для выгула и обеспечили свежим кормом. Видео о его буднях они разместили у себя в социальных сетях.

Напомним, ранее жители Токмока просили проверить передвижной зоопарк, который приехал в город. По словам очевидцев, животных били и тыкали палками, чтобы заставить двигаться и развлекать посетителей. Люди сообщали, что звери выглядели запуганными и находились в стрессовом состоянии.

После проверки сотрудники Чуйского регионального управления Службы экологического и технического надзора совместно с милицией, ветеринарной службой и представителями фонда выявили отсутствие необходимых разрешительных документов на содержание диких животных.

читателей
Фото читателей. Верблюд, как и другие животные, подвергался жестокому обращению в передвижном зоопарке

В результате передвижной зоопарк был закрыт, а всех животных изъяли и передали на временное содержание в фонд «Бугу эне».
Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Власти КР намерены ужесточить правила сбора ягод, грибов и диких растений
Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Верблюд, которого били палками в передвижном зоопарке Токмока, выздоравливает
