Ситуация на рынке ГСМ в Кыргызстане остается стабильной

Ситуация на рынке топлива в Кыргызстане остается стабильной благодаря гарантированным поставкам из России. Сейчас запасы ГСМ в стране, по информации нефтетрейдеров, рассчитаны на 1–1,5 месяца, сообщила Служба антимонопольного регулирования.

По ее данным, годовая потребность Кыргызстана в нефтепродуктах составляет около 1,6 миллиона тонн.

Ведомство также привело сравнительные цены на топливо. По состоянию на 14 мая бензин АИ-92 в Бишкеке стоил в среднем 78,4 сома за литр, АИ-95 — 84,4 сома, дизель — 91,9 сома.

В Казахстане и России цены на бензин остаются ниже, однако в Армении, Таджикистане, Узбекистане, а также большинстве стран Европы и Азии топливо заметно дороже.

В Службе антимонопольного регулирования связали рост мировых цен на ГСМ с конфликтом вокруг Ирана и частичной блокировкой Ормузского пролива, что повлияло на стоимость нефти и топлива по всему миру.

Ведомство заявило, что продолжает ежедневный мониторинг цен на АЗС и проводит регулярные совещания с нефтетрейдерами для недопущения дефицита и резкого скачка цен.

Льготы по налогам на ГСМ 

Как сообщалось ранее, в Кыргызстане рассматривают возможность временного снижения или отмены налогов на импорт топлива из России для сдерживания роста цен на ГСМ. 

По данным Службы антимонопольного регулировния, на уровне кабинета министров обсуждаются меры по смягчению последствий мирового роста цен на нефть на внутреннем рынке:

  • временное снижение или отмена акциза и НДС для импортеров ГСМ;
  • внедрение программ субсидирования отрасли;
  • льготное кредитование нефтетрейдеров для формирования запасов топлива.

На данный момент постановление кабмина по льготам на ГСМ находится на общественном обсуждении.
