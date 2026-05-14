Общество

Мир привыкает к тотальной слежке — исследование экспертов ООН

Фото иллюстративное с сайта news.un.org

Мир вошел в эпоху, где смартфон в кармане, камера на перекрестке и даже общественный Wi-Fi могут стать частью огромной системы наблюдения. Новый глобальный доклад Pushed into the Shadows («Вытесненные в тень») предупреждает: цифровая слежка уже не просто инструмент обеспечения безопасности — она постепенно меняет поведение людей, помогает властям подавлять протесты и разрушает доверие внутри общества.

Авторы исследования — специальный докладчик ООН по свободе собраний и ассоциаций Джина Ромеро, профессор Пит Фасси и доктор Дарах Мюррей — собрали свидетельства более 150 активистов, журналистов, правозащитников и юристов из 84 стран мира, включая США, Китай, Россию, Украину, Индию и Египет.

Главный вывод авторов доклада — люди начинают менять свое поведение уже из-за самого ощущения того, что за ними постоянно следят.

Активисты признаются, что перестают обсуждать чувствительные темы в Сети, избегают протестов, меняют маршруты передвижения и даже свой внешний вид.

Исследователи подчеркивают: даже в демократических странах университеты и государственные учреждения все чаще используют системы слежения для контроля протестной активности. Так, в Австралии некоторые вузы отслеживали студентов через университетский Wi-Fi во время акций в поддержку Палестины.

Доклад описывает современную структуру инструментов наблюдения как единую «экосистему», куда входят камеры с распознаванием лиц, дроны, механизмы анализа контента соцсетей, отслеживание геолокации, сбор данных мобильных операторов, шпионские программы вроде Pegasus и системы прогнозирования поведения на основе искусственного интеллекта.

Особую тревогу у экспертов вызывает тот факт, что эти инструменты начинают работать совместно. Например, запись с городской камеры может автоматически сопоставляться с данными соцсетей, банковскими транзакциями и историей перемещений человека.

Авторы считают, что мир движется от принципа «минимального сбора данных» к модели, где аккумулируется буквально все, что можно собрать.

Эксперты ООН предупреждают: массовая слежка влияет не только на право на неприкосновенность частной жизни. Под угрозой оказываются свобода собраний, свобода ассоциаций и сама возможность людей объединяться для защиты своих интересов.

Когда человек боится прийти на митинг, написать сообщение коллеге или поддержать общественное движение, демократия начинает разрушаться изнутри.

Авторы доклада подчеркивают: особенно уязвимыми становятся журналисты, правозащитники, ЛГБТК-активисты, представители этнических меньшинств и молодежь.

Самый тревожный вывод авторов исследования — общество постепенно начинает воспринимать тотальное наблюдение как норму. Эксперты называют это «нормализацией слежки»: государства оправдывают расширение контроля борьбой с терроризмом, преступностью, дезинформацией и угрозами безопасности, но в результате возникает новая реальность, где любой гражданин потенциально рассматривается как объект подозрения.
