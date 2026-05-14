Общество

В Бишкеке хотят пустить транспорт в квадрат без автобусного сообщения

Во время встречи с жителями Первомайского района одна из бишкекчанок пожаловалась на отсутствие общественного транспорта в квадрате улиц Байтика Баатыра, Ахунбаева, Манаса и Горького, несмотря на отремонтированные дороги и остановки. После обращения мэр поручил запустить маршрут с 1 июля.

По ее словам, в районе расположены школы № 61, 29 и 48, но транспорт туда не ходит.

Представители муниципалитета пояснили, что ранее по улице Медерова курсировал автобус, но движение прекратилось из-за моста на участке Медерова—Токтоналиева, который не рассчитан на крупногабаритный общественный транспорт. Схожая ситуация и с поворотом с Ахунбаева на Малдыбаева.

Фото из интернета
Заместитель директора департамента транспорта Алмаз Алымбеков сообщил, что в конце мая планируется полная оптимизация автобусной сети. Новый маршрут намерены организовать по улицам Малдыбаева, Абая и Медерова в формате кольцевой и прямой линии.

Также отметили, что реформирование маршрутной сети планируют проводить во время летних каникул, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил ускорить процесс и обеспечить запуск общественного транспорта внутри указанного квадрата с 1 июня.
