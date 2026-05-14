Происшествия

Гашиш и «Тропикамид» продавали в Оше. ГКНБ заявил о ликвидации наркосети

ГКНБ Кыргызстана сообщил о пресечении канала сбыта наркотиков и сильнодействующих веществ на территории Ошской области.

По данным спецслужбы, в рамках уголовного дела по статье о незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств была выявлена разветвленная сеть по продаже гашиша и препарата «Тропикамид».

12 мая в Оше сотрудники ГКНБ поймали с поличным двух подозреваемых — граждан Кыргызстана К.М.М. 1964 года рождения и К.Б.М. 1993 года рождения.

Как утверждают в ведомстве, задержание произошло во время реализации наркотических веществ. Оба подозреваемых водворены в СИЗО ГКНБ. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.
